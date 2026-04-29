وفاء عامر تثير الجدل: الناس التافهة رزق ولا تستحق الانشغال

أثارت وفاء عامر حالة من الجدل والتفاعل بعد تصريحاتها الأخيرة عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، والتي تناولت خلالها رؤيتها للأشخاص الذين وصفتهم بـ«التافهين».

وقالت وفاء عامر، خلال الفيديو: «الناس التافهة من وجهة نظرى رزق، لأنهم عندهم نقص فى كل حاجة»، مضيفة أن التعامل مع مثل هذه النوعية لا يستحق استنزاف الطاقة أو المجهود.

وأوضحت أن الشخص عندما يتعرض لموقف مزعج من أحد «تافه»، عليه أن يحمد الله ولا يعطى الأمر أكبر من حجمه، قائلة: «لما حد تافه يصدر منه شيء يضايقك، احمد ربنا واعتبره رزق عشان ما تضيعش مجهودك».