خيري بشارة يكشف كواليس صداقته مع عمر الزهيري في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

كشف المخرج خيري بشارة عن تفاصيل علاقته الخاصة بجيل المخرجين الشباب، وتحديدا عمر الزهيري، وأن التواصل بينهما بدأ برسالة تلقاها أثناء وجوده في الولايات المتحدة قبل أن تتحول هذه المصادفة إلى صداقة إنسانية وفنية عميقة.

وأوضح بشارة أنه التقى الزهيري لاحقا في باريس بشكل غير متوقع لتتوطد العلاقة أكثر وكشف إعجابه الكبير بتجربته السينمائية منذ فيلمه الأول “ريش” الذي وصفه بالعمل البديع.

وأكد أن ابنه الذي يدرس السينما يحرص دائما على متابعة أفلام الزهيري، في إشارة إلى تأثيره المتزايد على الجيل الجديد.

وقال بشارة إنه يرى في الزهيري مخرجا يعيش في حب الحياة، وأعرب عن أمله في أن يقدم عملا سينمائيا جديدا قريبا، وأكد رغبته في الاستفادة من هذه الطاقة الإبداعية في تجارب قادمة.

وتحدث الزهيري عن رحلته مع السينما، وأنه يفضل التمهل في تقديم أعماله وأن فيلمه الجديد قيد التحضير حاليا.

واستعاد بداياته حين كان يميل إلى الأفلام المعقدة والواقعية المفرطة قبل أن تتغير نظرته تدريجيًا.

وكشف الزهيري أن نقطة التحول جاءت أثناء مشاهدته لفيلم كابوريا من إخراج خيري بشارة، حيث انبهر بأسلوبه في المزج بين الجدية وخفة الظل، واعتبرها تجربة إخراجية استثنائية لا تتكرر.

وأوضح أنه أرسل لبشارة رسالة في ذلك الوقت دون أن يعرفه شخصيا وعبر عن إعجابه لتكون تلك الرسالة بداية صداقة مستمرة حتى اليوم.

ويأتي هذا اللقاء ضمن ماستر كلاس أقيم اليوم، الأربعاء، داخل المتحف اليوناني الروماني، حيث أدار المخرج عمر الزهيري الجلسة التي تناولت تجربة بشارة وعلاقته بسينما الشباب، وسط حضور من صناع السينما والمهتمين

وتُقام الدورة الثانية عشرة من المهرجان خلال الفترة من 27 أبريل حتى 2 مايو بمدينة الإسكندرية، حيث أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، برعاية وزارة الثقافة المصرية، وهيئة تنشيط السياحة، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة.

أسماء بارزة في الهيئة الاستشارية العليا

وتضم الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان نخبة من صُنّاع السينما، من بينهم المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.