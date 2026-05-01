أسلحة بيضاء| حبس طرفي مشاجرة بالخانكة بتهمة البلطجة

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس طرفي مشاجرة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بممارسة أعمال البلطجة باستخدام أسلحة بيضاء ونارية بمنطقة الخانكة بالقليوبية.

تفاصيل الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مصحوب بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصين بممارسة أعمال البلطجة باستخدام أسلحة بيضاء ونارية بمنطقة الخانكة بالقليوبية.



بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (شقيق القائم على النشر ، عامل - مقيمان بدائرة مركز شرطة الخانكة)، وطرف ثان: (عامل - مقيم بذات الدائرة) لخلافات بينهم حول الجيرة قاموا على أثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب والتلويح بأسلحة بيضاء "دون استخدام أسلحة نارية".



أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة الطرف الثانى (2 سلاح أبيض "المستخدمان فى التعدى")، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.