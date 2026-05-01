الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم بعيد العمال

محمد غالي

يشهد اسعار الذهب في مصر اهتماما متزايدا من قبل المواطنين، سواء لأغراض الشراء أو الاستثمار، حيث يحرص الكثيرون على متابعة تطورات الأسعار بشكل مستمر عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي تنعكس بشكل مباشر على حركة السوق.

استقرار نسبي في محلات الصاغة

تسود حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الذهب داخل محلات الصاغة، مع تسجيل فروق محدودة في سعر الجرام، بالتزامن مع تراجع ملحوظ في معدلات البيع والشراء، وهو ما يعكس توازنا مؤقتا بين العرض والطلب في السوق المحلية.

العيار  سعر البيع  سعر الشراء
عيار 24  7,960 جنيه  7,905 جنيه
عيار 21  6,965 جنيه  6,915 جنيه
عيار 18  5,970 جنيه  5,925 جنيه
عيار 14  4,645 جنيه  4,610 جنيه
الجنيه الذهب  55,720 جنيه  55,320 جنيه
الأونصة بالجنيه  247,585 جنيه  245,805 جنيه
الأونصة بالدولار  4,602.57 دولار

ويعزز هذا الاستقرار استمرار توجه شريحة واسعة من المواطنين نحو الذهب كأداة ادخار آمنة، خاصة في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية، يأتي في مقدمتها العرض والطلب؛ إذ يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يساهم تراجع الطلب أو ارتفاع الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا حاسما في توجيه السوق، حيث يدفع انخفاضها المستثمرين إلى الإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، ما ينعكس على ارتفاع أسعاره.
وتؤثر كذلك تحركات أسعار النفط العالمية، إذ تدفع تقلبات أسواق الطاقة المستثمرين إلى الاعتماد على الذهب كوسيلة للتحوط.

الذهب كملاذ آمن

يظل الذهب أحد أبرز أدوات الادخار والتحوط المالي، لا سيما في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة كبيرة من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

ومن المتوقع أن يظل سوق الذهب تحت المتابعة الدقيقة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تأثره بالتقلبات الاقتصادية العالمية وتغيرات الأسواق الدولية.

اسعار الذهب الان

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 7,960 جنيه للبيع، مقابل 7,905 جنيه للشراء، ليواصل الحفاظ على مستوياته المرتفعة نسبيا داخل السوق المحلية.

وبلغ سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في مصر، حوالي 6,965 جنيه للبيع، و6,915 جنيه للشراء، مع استقرار ملحوظ في حركة التداول.

أما الذهب عيار 18 فقد سجل 5,970 جنيه للبيع، و5,925 جنيه للشراء، ليحافظ على فروق سعرية محدودة تعكس هدوء السوق.

في حين وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 4,645 جنيه للبيع، مقابل 4,610 جنيه للشراء، وهو من الأعيرة الأقل انتشارا مقارنة بغيره.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 55,720 جنيه للبيع، و55,320 جنيه للشراء، متأثرا بحركة أسعار الأعيرة الأساسية.

كما بلغ سعر الأونصة بالجنيه المصري حوالي 247,585 جنيه للبيع، و245,805 جنيه للشراء، بالتوازي مع تحركات السعر العالمي.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت الأونصة نحو 4,602.57 دولار، في ظل استمرار تأثير العوامل الاقتصادية الدولية على سوق الذهب.

The Voice Kids
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
اورمان الشرقية
