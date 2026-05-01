أسعار الذهب اليوم بعيد العمال

يشهد اسعار الذهب في مصر اهتماما متزايدا من قبل المواطنين، سواء لأغراض الشراء أو الاستثمار، حيث يحرص الكثيرون على متابعة تطورات الأسعار بشكل مستمر عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي تنعكس بشكل مباشر على حركة السوق.

استقرار نسبي في محلات الصاغة

تسود حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الذهب داخل محلات الصاغة، مع تسجيل فروق محدودة في سعر الجرام، بالتزامن مع تراجع ملحوظ في معدلات البيع والشراء، وهو ما يعكس توازنا مؤقتا بين العرض والطلب في السوق المحلية.

أسعار الذهب في مصر

العيار سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 7,960 جنيه 7,905 جنيه

عيار 21 6,965 جنيه 6,915 جنيه

عيار 18 5,970 جنيه 5,925 جنيه

عيار 14 4,645 جنيه 4,610 جنيه

الجنيه الذهب 55,720 جنيه 55,320 جنيه

الأونصة بالجنيه 247,585 جنيه 245,805 جنيه

الأونصة بالدولار 4,602.57 دولار

ويعزز هذا الاستقرار استمرار توجه شريحة واسعة من المواطنين نحو الذهب كأداة ادخار آمنة، خاصة في ظل حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق العالمية.

الذهب

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية، يأتي في مقدمتها العرض والطلب؛ إذ يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يساهم تراجع الطلب أو ارتفاع الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا حاسما في توجيه السوق، حيث يدفع انخفاضها المستثمرين إلى الإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، ما ينعكس على ارتفاع أسعاره.

وتؤثر كذلك تحركات أسعار النفط العالمية، إذ تدفع تقلبات أسواق الطاقة المستثمرين إلى الاعتماد على الذهب كوسيلة للتحوط.

الذهب كملاذ آمن

يظل الذهب أحد أبرز أدوات الادخار والتحوط المالي، لا سيما في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة كبيرة من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

ومن المتوقع أن يظل سوق الذهب تحت المتابعة الدقيقة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تأثره بالتقلبات الاقتصادية العالمية وتغيرات الأسواق الدولية.

الذهب

