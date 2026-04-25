مستقر عند 7 آلاف جنيه | سعر أشهر عيار ذهب بالصاغة .. اعرف الباقي بكام

وصل سعر أشهر أعيرة الذهب في السوق المصرية؛ لدرجات مستقرة وذلك في أول تعاملات صباحية له اليوم السبت 25-4-2026.

آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب

وثبت سعر عيار 21 الأكثر انتشارا؛ في آخر تحديث له اليوم، مسجلًا 7 آلاف جنيه للشراء و 6950 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت أسعار المشغولات الذهبية؛ ثباتاً في ساعات مبكرة من صباح اليوم، و من دون تغيير بعد صعود طفيف أمس لم يجاوز 20 جنيهًا في المتوسط.

الذهب بعد التوقيت الصيفي

وسجل سعر الذهب زيادة طفيفة بالتوازي مع إقرار الحكومة العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من ساعات مبكرة من صباح الجمعة، وسط محاولات من المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب بعد أسبوعين من التراجع.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم، 7آلاف جنيه.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8 آلاف جنيه للشراء و 7942 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحور7333 جنيها للشراء و 7281 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7 آلاف جنيه للشراء و 6950 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6 آلاف جنيه للشراء و 5957 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 56 ألف جنيه للشراء و 55.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4730 دولار للشراء و 4729 دولار للبيع.

خلفية السوق العالمية

على المستوى العالمي، سجل سعر الذهب نحو 4702 دولار للأوقية، متراجعًا بنسبة 0.80% وفق بيانات الأسواق الدولية، في إشارة إلى استمرار عمليات جني الأرباح بعد موجات ارتفاع سابقة. ويُعد الذهب أحد الأصول التي تتأثر بشكل مباشر بقوة الدولار وأسعار الفائدة الأمريكية، حيث يؤدي ارتفاع الدولار عادة إلى ضغط سلبي على أسعار المعدن النفيس.

وتراقب الأسواق عن كثب توجهات البنوك المركزية الكبرى، خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لما لها من تأثير مباشر على شهية المستثمرين تجاه الذهب، سواء كأداة تحوط أو كأصل استثماري منخفض المخاطر.