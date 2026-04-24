الذهب يرتفع 10 جنيهات في أول تعاملات مسائية بعد سريان التوقيت الصيفي

ارتفع سعر الذهب في أول تعاملات له مساء اليوم الجمعة الموافق 24-4-2026؛ علي مستوي محلات الصاغة المختلفة.

سعر الذهب يرتفع

وارتفع سعر جرام الذهب مقدارا طفيفا لم يكسر حاجز 10 جنيهات بالتزامن مع سريان قرار العمل بالتوقيت الصيفي.

آخر تحديث لسعر الجرام

بلغ أخر تحديث سجله متوسط سعر جرام الذهب 6990 جنيهًأ .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7988 جنيها للشراء و 7931 جنيهًأ للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7322 جنيها للشراء و 7270 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعرعيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6990 جنيها للشراء و 6940 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5991 جنيها للشراء و 5948 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 55.92 ألف جنيه للشراء و 55.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4694 دولار للشراء و 4693 دولار للبيع.