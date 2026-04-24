20 جنيها زيادة في سعر الذهب مع بدء العمل بالتوقيت الصيفي.. تفاصيل

يستمر تصاعد سعر الذهب في مصر بعد ساعتين على الأقل من بدء التعاملات المسائية، وذلك بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يرتفع مجددًا

ارتفع سعر جرام الذهب بمقدار 10 جنيهات إضافية بعد ساعتين من التداول مسجلًا بذلك زيادة قدرها 20 جنيهًا حتى الآن.

الذهب بعد التوقيت الصيفي

وسجل سعر الذهب زيادة طفيفة بالتوازي مع إقرار الحكومة العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارا من ساعات مبكرة من صباح اليوم، وسط محاولات من المعدن الأصفر لتحقيق مكاسب بعد أسبوعين من التراجع.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم، 7 آلاف جنيه.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 8 آلاف جنيه للشراء و7942 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 7333 جنيها للشراء و7281 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7 آلاف جنيه للشراء و6950 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6 آلاف جنيه للشراء و5957 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 56 ألف جنيه للشراء و55.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب 4730 دولارا للشراء و4729 دولارا للبيع.