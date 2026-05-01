بسمة داود تخطف الأنظار عبر انستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة بسمة داود متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهرت بسمة داود في الصورة بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

شاركت الفنانة بسمة داود متابعيها صورا من كواليس تصوير مسلسل «أب ولكن» مع فريق العمل حيث ظهرت أجواء العمل المليئة بالحماس والتعاون بين فريق المسلسل.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد فراج، ركين سعد، هاجر أحمد، سلوى عثمان، بسمة داود، إسلام جمال، سامي مغاوري، فاتن سعيد، إبراهيم السمان، محمد أبو داوود، حجاج عبد العظيم، عفاف راشد، محمد ناصر، أحمد كشك، وهايدي عبد الخالق، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.

مسلسل «أب ولكن» من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، ومن إنتاج شركة سينرجي، ومن المنتظر أن يقدم العمل قصة اجتماعية درامية تدور أحداثها حول العلاقات الإنسانية والتحديات التي تواجهها الأسرة في إطار درامي مشوق.