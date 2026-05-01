فن وثقافة

طرح فيلم دخل الربيع يضحك علي منصة شاهد

أحمد البهى

طرحت منصة “شاهد”، خلال الساعات الماضية  فيلم “دخل الربيع يضحك"، وذلك بعد مشاركته في عدد من المهرجانات الدولية.

وحصد الفيلم مجموعة من الجوائز في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الخامسة والأربعين، من بينها جائزة لجنة تحكيم النقاد الدولية “فيبريسي”، وجائزة صلاح أبو سيف لأفضل مخرجة، التي فازت بها نهى عادل. كما نال الفيلم جائزة أفضل فيلم مناصفة ضمن المسابقة الدولية، إلى جانب تنويه خاص للفنانة رحاب عنان عن أدائها المتميز.

وتدور أحداث العمل خلال فصل الربيع بطبيعته المتقلبة، حيث يقدم أربع حكايات تتراوح بين الأسرار والغضب والأحزان، والدموع المخفية خلف ضحكات ظاهرية. ومع نهاية الموسم وذبول الأزهار، يفاجئ خريف مبكر المشاهد، ليختتم هذه القصص بطريقة غير متوقعة.

يُذكر أن الفيلم من تأليف وإخراج نهى عادل، وإنتاج كوثر يونس وأحمد يوسف، بمشاركة لورا نيكولوف وسمر هنداوي وساندرو كنعان. كما شاركت سارة يحيى في إدارة التصوير، وسارة عبد الله في المونتاج، وتولى تسجيل الصوت مصطفى شعبان، والميكساج أحمد أبو السعد، بينما قدم سامي نصار وأحمد شافعي أعمال التلوين.

وتولت سلمى تيمور تصميم الديكور، ومشيرة الفحام تصميم الأزياء، فيما نفذت ميسون المصري الإخراج المنفذ، وأعد ماركوس عريان مونتاج التتر.

ويضم فيلم “دخل الربيع يضحك”، الذي يُعرض في القاهرة وعدد من المحافظات، في بطولته كلًّا من: سالي عبده، مختار يونس، رحاب عنان، ريم العقاد، كارول عقاد، منى النموري، سام صلاح، وروكا ياسر.

عميد طب الزقازيق: نسعى لتقديم خدمة طبية متميزة تليق بمستشفيات الجامعة

