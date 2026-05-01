استئناف الرحلات الجوية بين إيران وباكستان بعد تعليق دام 60 يوما

أفادت وكالة "إيرنا" نقلا عن مصادر باكستانية باستئناف الرحلات الجوية بين إيران وباكستان بعد تعليق دام 60 يوماً بسبب الحرب.

وفي سياق أخر ؛ أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف جوهر منظومة مشتريات الطيران الإيرانية.

وفي إطار هذه الخطوة، أُضيف ثمانية أفراد وأربعة كيانات تجارية تعمل في إيران والدول المجاورة إلى القوائم السوداء، إلى جانب طائرتين من طراز بوينج 777 تابعتين لشركة ماهان للطيران.

وتأتي هذه الخطوات في إطار جهد متواصل لإحباط قدرة إيران على تعزيز محورها الإقليمي والمضي قدماً في برامجها النووية والصاروخية.

ومن بين الشركات المدرجة على القائمة السوداء: شركة سيبهر كافيه كيش للتجارة الدولية، وشركة سامان لخدمات الطيران، وشركة شابوك المنطقة الحرة بدبي.

إضافةً إلى الشركات والأفراد، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مباشرة على طائرتين من طراز بوينغ 777-200ER تابعتين لشركة ماهان للطيران (تحملان الرقمين التسلسليين EP-MTB وEP-MTE).

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن التصنيفات الجديدة تهدف إلى: "توسيع الضغط على الشبكات المرتبطة بشركة ماهان للطيران وقنوات الشراء الأخرى في تركيا والإمارات العربية المتحدة.