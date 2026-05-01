رياضة

معتمد يحذر وتوروب يتجاهل.. ماذا حدث بمعسكر الأهلي والزمالك قبل القمة 132؟

القسم الرياضي

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقايدة الدانماركي ييس توروب نظيره الزمالك في القمة رقم 132 فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب استاد القاهرة في إطار المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري الممتاز.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقايدة الدانماركي ييس توروب ونظيره الزمالك فى تمام الساعة الثامنة مساء غد الجمعة على ملعب استاد القاهرة في إطار المرحلة النهائية من التتويج بلقب الدوري الممتاز.

ويدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال اللقاء متصدرًا جدول ترتيب مجموعة التتويج برصيد 50 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة، في ظل منافسة قوية مع بيراميدز صاحب المركز الثاني.

تحذير شديد اللهجة

عقد خلال الساعات الماضية معتمد جمال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة خاصة مع نجوم القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة غريمه التقليدي النادي الأهلي في القمة رقم 132 ضمن المرحلة النهائية للتتويج بلقب الدوري الممتاز.

وأكد معتمد جمال على أهمية مباراة القمة وضرورة الإلتزام بالتعليمات الفنية والانضباط داخل المستطيل الأخضر فضلا عن إستغلال أنصاف الفرص.

وطالب معتمد جمال مدرب الزمالك لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والتركيز داخل الملعب وعدم الإلتفات إلي أية خروقات جماهيرية على مدار اللقاء.

وشدد معتمد جمال خلال الجلسة علي ضرورة الضغط المبكر وإحكام السيطرة على وسط الملعب وإستغلال نقاط الضعف في صفوف النادي الأهلي.

وحذر معتمد جمال مدرب الزمالك لاعبيه من التقاعس والتهاون امام النادي الأهلي لاسيما وأن الغريم التقليدي تلقي خسارة كبيرة أمام بيراميدز ويرغب في مصالحة جماهيره.

رسائل توروب 

طالب الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نجوم القلعة الحمراء بضرورة الحفاظ على التركيز الكامل في مباراة القمة رقم 132.

وحذر توروب نجوم الاهلي من الأخطاء الدفاعية أمام منافس قوي بحجم الغريم التقليدي نادي الزمالك كما طالب بالالتزام بالتعليمات التكتيكية وتجاهل الإستفزازات داخل المستطيل الأخضر.

وأكد توروب على نجوم الأهلي بضرورة التريث وإلتزام الهدوء في إنهاء الهجمات واستغلال أنصاف الفرص في قمة الزمالك.

