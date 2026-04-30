أمير هشام: الأهلي يرغب في ضم أكرم توفيق مرة أخرى

كشف الإعلامي امير هشام عن رغبة أكرم توفيق في العودة إلي النادي الاهلي مرة آخرى.



وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي اكس :"‏🚨🚨| أكرم توفيق رحب بالعودة للنادي الأهلي وأيضًا نادي بيراميدز يسعى لضمه واللاعب كان رحيله عن الأهلي كان مرتبطا بالجانب المالي، وقال للمقربين منه أنه قام ببيع سيارته خلال مرحلة التأهيل من الإصابة.

‏تابع :" سيد عبدالحفيظ قطع أشواطًا كبيرة في التفاوض مع أكرم توفيق وهناك رغبة كبيرة أيضا في إعادته لصفوف الفريق ".



وكان قد اعتذر أكرم توفيق لجماهير وإدارة نادي الشمال القطري عقب انفعاله في مباراة فريقه أمام قطر بالدوري القطري.

وكتب اكرم توفيق عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: الاعتذار من شيم الكبار، ولا يزيد الإنسان إلا رفعة واحتراما، أود أن أعتذر عما بدر مني في المباراة الأخيرة، ما حدث كان مجرد انفعال داخل الملعب ولا يعبر عن أخلاقي ولا عن تربيتي التي أعتز بها.