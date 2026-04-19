أكرم توفيق ينشر صور جديدة من مران الشمال القطري.. تفاصيل

شارك اللاعب أكرم توفيق نجم الشمال القطري عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

وظهر أكرم توفيق في الصورة من داخل الملعب أثناء مرانه اليومي.

وكان قد اعتذر أكرم توفيق لجماهير وإدارة نادي الشمال القطري عقب انفعاله في مباراة فريقه أمام قطر بالدوري القطري.

وكتب اكرم توفيق عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: الاعتذار من شيم الكبار، ولا يزيد الإنسان إلا رفعة واحتراما، أود أن أعتذر عما بدر مني في المباراة الأخيرة، ما حدث كان مجرد انفعال داخل الملعب ولا يعبر عن أخلاقي ولا عن تربيتي التي أعتز بها.