الترند خطفكم.. محمد العدل ينتقد تضخيم أزمة حكم مباراة الزمالك وبيراميدز

انتقد المنتج محمد العدل، رئيس قناة النادي الأهلي السابق، حالة الجدل المثارة بشأن تعيين حكم مباراة نادي الزمالك ونادي بيراميدز، مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا يستند إلى معلومات دقيقة.

وأوضح العدل عبر حسابه على «فيسبوك»، أن تصريحات المندوه الحسيني بشأن هوية حكم اللقاء تم تضخيمها بشكل كبير، رغم أنها لم تكن مؤكدة، مشيرًا إلى أن الحديث عن إسناد المباراة للحكم أمين عمر تسبب في موجة جدل واسعة.

وأضاف أن البعض تعامل مع الأمر كأنه واقع، رغم عدم صدور قرار رسمي، لافتًا إلى أن هناك حملة بدأت ضد الحكم، خاصة في ظل رفض نادي الزمالك له منذ سبتمبر 2025.

واختتم العدل تصريحاته منتقدًا صناع المحتوى، مؤكدًا أن «الترند خطفهم»، رغم خبراتهم، وهو ما أدى إلى تضليل المتابعين وإثارة الجدل دون أساس واضح.