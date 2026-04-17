رسالة غير متوقعة من رئيس قناة الأهلي السابق للاعبي الزمالك قبل مواجهة بلوزداد

حرص المنتج محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق على دعم لاعبي الزمالك، قبل مواجهة فريق شباب بلوزداد، المقرر لها اليوم الجمعة، في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب العدل عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “كل التمنيات الطيبة للزمالك اليوم فى مباراته مع شباب بلوزداد”.

وتنطلق اليوم الجمعة جولة الإياب في الدور قبل النهائي للبطولة، حيث يلتقي الزمالك مع شباب بلوزداد الجزائري، في حين يلعب أولمبيك آسفي المغربي مع ضيفه اتحاد الجزائر، يوم الأحد المقبل.

وحقق الزمالك فوزا تاريخيا 1 / صفر على مضيفه شباب بلوزداد، يوم الجمعة الماضي، بملعب نيلسون مانديلا، ليحقق فوزه الأول على منافسه، الذي سبق أن تغلب على الفريق الأبيض في المباراتين اللتين أقيمتا بين الناديين من قبل.