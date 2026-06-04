والدة لقاء سويدان تتعرض لوعكة صحية.. والفنانة تطلب الدعاء

أعلنت الفنانة لقاء سويدان تعرض والدتها لوعكة صحية مفاجئة استدعت خضوعها لعملية جراحية داخل أحد المستشفيات، مطالبة جمهورها ومحبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل وتجاوز الأزمة الصحية بسلام

ونشرت لقاء سويدان عبر «فيسبوك» وكتبت: «دعاؤكم فرق معايا وأنا مريضة جدًا، ممكن تدعوا لأمى بالشفاء هى فى العمليات الآن».

وكانت الفنانة لقاء سويدان كشفت مؤخرًا عن تفاصيل إصابتها بمرض العصب السابع، مؤكدة أن تعرضها لتهديدات وضغوط نفسية عنيفة كان سببًا رئيسيًا فى إصابتها. وأوضحت أنها عاشت لحظات صعبة للغاية، خاصة أن مهنتها تعتمد على ملامح وجهها، قائلة: «كنت ببص لنفسى فى المراية مخضوضة وحاسة بألم غير طبيعى».

وأضافت أنها فوجئت برد فعل الجمهور بعد ظهورها الأول عقب الأزمة، مؤكدة أن دعم الناس وتقبلهم لها كان الدافع الحقيقى لعودتها من جديد، مشيرة إلى أنها كانت فى حاجة شديدة لمن يساندها نفسيًا فى تلك المرحلة.





