الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

لقاء سويدان تروي اللحظات الأخيرة في حياة عم طارق زيدان

عبرت الفنانة لقاء سويدان عن حزنها الشديد لرحيل مسن الفيوم المعروف باسم «عم طارق زيدان»، والذي توفي بعد أيام قليلة من العثور عليه في حالة صحية متدهورة بأحد شوارع مدينة السادس من أكتوبر.

وكتبت لقاء سويدان عبر حسابها على موقع «فيسبوك»:“انتقل إلى رحمة الله تعالى عم طارق زيدان، الذي تركه ابنه على قهوة في أكتوبر منذ نحو ثلاثة أسابيع، وهو الآن في ذمة أرحم الراحمين أشهد أنه كان رجلاً لطيفًا طيبًا، لم أشهد منه إلا الدعاء لي، ولم يكن يطلب شيئًا مهما ألححت عليه. كان هادئًا ومبتسمًا، أرجوكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة”.

وأضافت:“وحاليًا أنا مع بكر، الشاب المحترم الذي قام بإحضاره إلى المستشفى، لنستكمل إجراءات الدفن، أرجوكم الدعاء له”.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى عثور عدد من الشباب عليه بجوار أحد الكافيهات، حيث بدا عليه الإرهاق الشديد وعدم القدرة على الحركة أو طلب المساعدة، ما دفعهم إلى التدخل على الفور ومحاولة إسعافه.

وقام الشباب بنقله إلى داخل الكافيه لتقديم المساعدة الأولية، قبل أن يتم التواصل مع آخرين والمساهمة في نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر التخصصي، حيث تلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وشهدت حالته تحسنًا نسبيًا في البداية، إلا أنها سرعان ما تدهورت خلال الأيام التالية، رغم الجهود المبذولة لإنقاذه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

وأثارت القصة حالة واسعة من التعاطف بين رواد مواقع التواصل، الذين أشادوا بموقف الشباب ودورهم الإنساني في محاولة إنقاذه، فيما سادت حالة من الحزن بعد إعلان وفاته.

دراسة تغير المفاهيم : التوقيت المناسب لممارسة الرياضة يؤثر على صحة القلب

توقيت الرياضة يؤثر على صحة القلب

