لقاء سويدان تكشف تفاصيل رحلتها مع العصب السابع

في تصريحات تلفزيونية مؤثرة، فتحت الفنانة لقاء سويدان قلبها للجمهور، متحدثة عن واحدة من أصعب الفترات التي مرت بها مؤخرًا، بعد إصابتها بمرض العصب السابع، مؤكدة أن التجربة رغم قسوتها كانت نقطة تحول كبيرة في حياتها.

وأوضحت سويدان أن بداية المرض كانت صادمة ومربكة، حيث لم تكن على دراية كافية بطبيعته أو كيفية التعامل معه، قائلة إن الأيام الأولى كانت "صعبة للغاية"، خاصة مع الشعور المفاجئ بفقدان السيطرة على بعض عضلات الوجه، وما يصاحب ذلك من قلق نفسي وتوتر.

وأضافت أنها مع مرور الوقت بدأت تستوعب الحالة بشكل أفضل، وتتعامل معها بهدوء وصبر، مشيرة إلى أن حالتها الآن تحسنت بشكل ملحوظ، وأنها تعيش حاليًا "أيامًا حلوة" مقارنة ببداية الأزمة، التي وصفتها بأنها كانت مليئة بالخوف وعدم الفهم.

وأكدت أن الدعم الكبير الذي تلقته من جمهورها و عائلتها وزملائها في الوسط الفني كان له أثر بالغ في تجاوز هذه المرحلة، حيث قالت: "عرفت قد إيه الناس بتحبني"، في إشارة إلى سيل الرسائل والدعوات التي تلقتها، والتي منحتها طاقة إيجابية كبيرة.

كما أشارت إلى أن هذه التجربة جعلتها تعيد ترتيب أولوياتها في الحياة، موضحة أن نظرتها للأمور تغيرت بشكل واضح، وأن "الدنيا بقت صغيرة جدًا" بالنسبة لها، في تعبير عن إدراكها لقيمة الصحة والراحة النفسية مقارنة بأي ضغوط أو مشكلات أخرى.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية التوعية بمرض العصب السابع، وضرورة التعامل معه بشكل صحيح من الناحية الطبية والنفسية، معربة عن أملها في أن تكون تجربتها مصدر دعم وإلهام لكل من يمر بظروف صحية مشابهة.