مارتن فورد يخطف الأنظار في «مورتال كومبات 2» بأداء استثنائي لشخصية شاو خان

يواصل فيلم «مورتال كومبات 2» نجاحه في دور العرض المصرية والعربية، وسط إشادات واسعة بأداء النجم البريطاني مارتن فورد الذي يجسد شخصية «شاو خان»، أحد أشهر الأشرار في تاريخ ألعاب الفيديو.

وأكد فورد أن تجسيد الشخصية يمثل محطة فارقة في مسيرته الفنية، موضحًا أنه تلقى خبر ترشيحه للدور بشكل مفاجئ أثناء وجوده في إيطاليا، قبل أن ينضم سريعًا إلى فريق العمل. وأضاف أن هدفه لم يكن تقديم شخصية تعتمد على القوة الجسدية فقط، بل إبراز أبعادها النفسية وطموحاتها القيادية ورغبتها الدائمة في الهيمنة.

ويُعد فورد، الذي اشتهر سابقًا كلاعب كمال أجسام وعارض أزياء، من أبرز الوجوه التي انتقلت بنجاح إلى عالم التمثيل، مستفيدًا من حضوره الجسدي اللافت. ويرى كثير من النقاد أن دوره في الفيلم يمثل أهم ظهور سينمائي له حتى الآن.

من جانبه، أوضح المخرج سيمون ماكويد أن اختيار فورد جاء بعد بحث طويل عن ممثل قادر على تجسيد هيبة إمبراطور عالم «أوت وورلد»، مشيرًا إلى أن الشخصية تم تطويرها لتكون أكثر عمقًا وتأثيرًا في مسار الأحداث.

ويضم الفيلم نخبة من نجوم الأكشن، بينهم كارل أوربان، وأديلين رودولف، ولويس تان، وهيرويوكي سانادا، فيما تتولى إنتاجه شركة New Line Cinema وتوزعه Warner Bros.