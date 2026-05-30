نقابة الأطباء تنعى الشهيد الدكتور جمال أبو عون رئيس قسم التخدير بمستشفى يافا في غزة

أصدرت النقابة العامة لأطباء مصر بيانًا نعت فيه ببالغ الحزن والأسى الشهيد الطبيب الدكتور جمال أبو عون، رئيس قسم التخدير بمستشفى يافا في قطاع غزة، والذي ارتقى جراء استهداف مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفاة رئيس قسم التخدير بمستشفى يافا في قطاع غزة

وأكدت النقابة أن استشهاد الدكتور جمال أبو عون، إلى جانب عدد كبير من الطواقم الطبية خلال الفترة الماضية، يضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين والمنشآت الصحية والعاملين في القطاع الطبي، في تحدٍ صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.

وشددت النقابة العامة لأطباء مصر على أن حماية الطواقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة مسؤولية دولية عاجلة لا تحتمل التأجيل، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى ضرورة التحرك الفوري لوقف الانتهاكات المستمرة، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين والعاملين في القطاع الصحي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وفقًا للقانون الدولي.

واختتم البيان بتقديم خالص العزاء في وفاة الشهيد الدكتور جمال أبو عون، مشيرًا إلى أن سيرته ستظل شاهدًا على تضحيات الأطباء في فلسطين، الذين يواصلون أداء واجبهم الإنساني رغم القصف وظروف العمل القاسية.