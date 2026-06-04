امتحانات الشهادة الإعدادية 2026| بدء امتحان الكمبيوتر بالقاهرة والعربي بالجيزة

بدأ الآن طلاب الصف الثالث الإعدادي بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالقاهرة اداء امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات الذي يستمر من 9 صباحا حتى 10 صباحا ، ليليه بعد ذلك امتحان التربية الفنية من 10:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا

كما بدأ الآن طلاب الصف الثالث الإعدادي بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالجيزة امتحان اللغة العربية والخط والذي يستمر من 9 صباحا حتى 11:30 صباحا

امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

وكانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن صدور تعليمات مشددة ، بضرورة الإلتزام بالضوابط الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، مشيرة إلى أنه تم التأكيد على :

تجهيز لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بالشكل اللائق، والاهتمام الكامل بالنظافة العامة، مراعاة المقاعد للمرحلة السنية

توفير كافة سبل الراحة والهدوء للطلاب داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

العمل على تذليل أي معوقات قد تؤثر على سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2026.

تطبيق الانضباط الكامل داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ومنع الغش

حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والملاحظين

منع التصوير داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 منعًا لتشتيت الطلاب، مع ضرورة العمل بمنتهى الدقة والمسئولية وعدم السماح بحدوث أي أخطاء.

حسن اختيار رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 والعاملين بأعمال الامتحانات من أصحاب الكفاءة والخبرة ممن تنطبق عليهم الشروط المنظمة لذلك.

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، أنه سيتم تطبيق القرار الوزاري الخاص بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلاب والمعلمين والعاملين في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

كما شددت مديريات التربية والتعليم على منع حيازة الساعات الذكية أو السماعات أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 ، سواء للطلاب أو المعلمين أو العاملين باللجان

وأكدت مديريات التربية والتعليم ، على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، تنفيذًا للكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

يأتي ذلك في إطار جهود مكافحة الغش والحفاظ على انضباط لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026