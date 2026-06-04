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خامنئي: نظام الهيمنة صنع قاعدة عسكرية اسمها إسرائيل ولن نتراجع عن موقفنا تجاهها
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الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خامنئي: نظام الهيمنة صنع قاعدة عسكرية اسمها إسرائيل ولن نتراجع عن موقفنا تجاهها

خامنئي
خامنئي
محمود نوفل

أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن الشعب الإيراني اليوم يفتخر بأنه ينتمي إلى جبهة المقاومة بفعل ما أنجزه الإمامان الخميني والخامنئي.

جاء ذلك في رسالة وجهها قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران مجتبى خامنئي  رسالة بمناسبة الذكرى الـ37 لرحيل الإمام الخميني.

وذكر المرشد الإيراني: نظام الهيمنة صنع قاعدة عسكرية إسمها "إسرائيل" وإيران لن تتراجع عن موقفها تجاه "إسرائيل".

وزاد خامنئي: العدو كان يريد الإطاحة بصمود الناس في إيران وأراد أن يزرع الخلاف في الداخل الإيراني.

وختم خامنئي: استطعنا الإطاحة بمكائد العدو وأي بث لرؤية سلبية في أوساط الشعب تعد في إطار دعم العدوان.

إيران المرشد الإيراني الذكرى الـ37 لرحيل الإمام الخميني الشعب الإيراني

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