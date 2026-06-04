خامنئي: نظام الهيمنة صنع قاعدة عسكرية اسمها إسرائيل ولن نتراجع عن موقفنا تجاهها

أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن الشعب الإيراني اليوم يفتخر بأنه ينتمي إلى جبهة المقاومة بفعل ما أنجزه الإمامان الخميني والخامنئي.

جاء ذلك في رسالة وجهها قائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران مجتبى خامنئي رسالة بمناسبة الذكرى الـ37 لرحيل الإمام الخميني.

وذكر المرشد الإيراني: نظام الهيمنة صنع قاعدة عسكرية إسمها "إسرائيل" وإيران لن تتراجع عن موقفها تجاه "إسرائيل".

وزاد خامنئي: العدو كان يريد الإطاحة بصمود الناس في إيران وأراد أن يزرع الخلاف في الداخل الإيراني.

وختم خامنئي: استطعنا الإطاحة بمكائد العدو وأي بث لرؤية سلبية في أوساط الشعب تعد في إطار دعم العدوان.