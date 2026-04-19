التكناوتي يقود الجيش الملكي إلى النهائي ويحقق رقمًا قياسيًا جديدًا

تأهل الجيش الملكي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع ماميلودي صن داونز، الذي حسم تأهله في وقت سابق على حساب الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

وشهدت رحلة التأهل تألق الحارس المغربي رضا التكناوتي، الذي بلغ نهائي البطولة للمرة الثالثة في مسيرته، بعدما سبق له الوصول إلى النهائي عامي 2019 و2022 رفقة الوداد الرياضي، قبل أن يكرر الإنجاز في نسخة 2026 مع الجيش الملكي.

ويواصل التكناوتي تألقه كأحد أبرز الحراس في القارة الإفريقية، بفضل خبراته الكبيرة وحضوره المميز في المباريات الكبرى.