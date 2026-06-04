إصابة مركبة قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال جنوب لبنان

أفادت هيئة البث الاسرائيلية، بأن مركبة قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، اللواء رافي ميلو، تعرضت للقصف بإستخدام طائرة مسيّرة انتحارية تابعة لحزب الله بعد وقت قصير من مغادرته لها في جنوب لبنان.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الحزب أطلق طائرة مسيّرة انتحارية من نوع FPV باتجاه جولة ميدانية كان يقوم بها مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع، هو قائد المنطقة الشمالية اللواء رافي ميلو، أثناء زيارته مع ضباط من مكتبه لقادة وجنود في جنوب لبنان.

وأشارت إلى أن اللواء كان قد غادر مركبته برفقة ضابطة من مكتبه قبل وقت قصير من إصابة المسيّرة للمركبة بشكل مباشر، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية : ويُعد هذا حادثًا موضعيًا، إلا أنه لو أُصيب ذلك المسؤول العسكري الرفيع، لكان ذلك قد ألحق بإسرائيل ضررًا استراتيجيًا ومعنويًا كبيرًا، وهو إنجاز يسعى حزب الله إلى تحقيقه منذ سنوات.

واختتمت هيئة البث الإسرائيلية حديثها متسائلة : ويثير هذا الحادث تساؤلات عديدة حول تهديد الطائرات المسيّرة، ومنها: هل من الصواب أن يدخل ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي إلى لبنان في وقت لا يزال فيه الجيش غير قادر على مواجهة هذا التهديد بشكل كافٍ