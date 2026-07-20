تعرف على أبرز الجهود المبذولة بدمياط خلال الفترة الماضية





ترأس الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة اليوم بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد و العميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكرى للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية و التنفيذية بالمحافظة.

وفى مستهل جلسة المجلس، رحب " الدكتور حسام الدين فوزى " بالأعضاء الجدد من التنفيذين بمختلف القطاعات ، و هم الدكتور حسام أبو سالم مدير مديرية الشباب والرياضة الأستاذ أحمد راشد رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة، والشيخ على صابر مدير عام مديرية الاوقاف و المهندس محمد عبد الله رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، و المهندسة إيمان الحسينى مدير مديرية الطرق واعرب " المحافظ " عن خالص أمنياته لهم بالتوفيق والسداد .

كما وجه الشكر إلى إدارة الحماية المدنية تقديرًا لجهود رجال الإدارة للتصدى لحريق احد المصانع بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة.

فيما وقد تضمنت الجلسة استعراض لأبرز الجهود التى نفذتها المحافظة خلال الفترة الماضية بكافة قطاعات العمل ، علاوة على ما تم من جولات ميدانية ولقاءات لوضع حلول لعدد من التحديات المطروحة ، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية مطالبهم ، و إدراج طرق جديدة بخطط الرصف ورد الشىء لأصله وكذا استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز كفر سعد ، وأيضًا نتائج مبادرتى " المحافظ هيجيلك " و " خطوة لقرية أفضل" ، إلى جانب عرض نسب الإنجاز بالخطة الاستثمارية والموقف الخاص بملفات التصالح فى مخالفات البناء والمتغيرات المكانية و الموجة ٢٩ لإزالة التعديات على أملاك الدولة

و وجه " محافظ دمياط " كافة الجهات بحث المواطنين على المشاركة بالمرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بهدف تعزيز أهدافها نحو تشجيع الحلول المبتكرة والتحول نحو اقتصاد أخضر و تحقيق رؤى التنمية المستدامة.

وفى ختام الجلسة تم مناقشة عدد من المذكرات والتقارير ، والموافقة على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لاقامة مدرسة كفر الغاب الرسمية للغات بمركز كفر سعد.