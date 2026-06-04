بخط ملاحي يبدأ من ميناء سفاجا.. إطلاق شركة جديدة لإدارة وتشغيل السفن التجارية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أعمال الجمعية التأسيسية لشركة تراست القناة لخدمات السفن حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة والمساهمين ، واعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة و اختيار مراقب الحسابات و المستشار القانوني للشركة التي تم تأسيسها بغرض إدارة وتشغيل سفن تجاريه ذات طبيعة خاصة تعمل على خط ملاحي بين موانئ جمهورية مصر العربية وموانئ دول شرق افريقيا لنقل الرؤوس الحية والبضائع المصرية.



صرح الفريق مهندس كامل الوزير ان تأسيس هذه الشركة يأتي في إطار العمل على تعزيز التعاون وتعظيم التجارة البينية مع دول القارة الأفريقية تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة وزيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الافريقية ومنها دول شرق افريقيا خاصة و ان الربط مع الدول الافريقية في مختلف المجالات ومنها مجالات النقل تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التكامل القاري وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام .

مضيفا ان هذه الشركة ستقوم بمهام إدارة وتقديم الخدمات اللوجستية للسفن التجارية ذات الطبيعة الخاصة وما يرتبط بها من أنشطة مثل اعمال الوكالة الملاحية للسفن ، وكذلك اعمال التخليص الجمركي للبضائع الصادرة او الواردة لهذه السفن بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية الداخلية بما في ذلك النقل والتخزين ، التنسيق مع الموانئ والجهات الجمركية والبيطرية والرقابية ، وكذا استقبال هذه السفن في ميناء سفاجا كمرحلة أولى على ان يسمح باستقبالها بجميع موانئ البحر الأحمر في المستقبل القريب .