ارتفاع البانيه مجدداً.. أسعار الفراخ اليوم بكام؟

شهدت أسعار الفراخ اليوم ارتفاعاً جديداً بعد انخفاضها بشكل ملحوظ خلال عيد الأضحى وما قبله، حيث ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء بقيمة 5 جنيهاً وارتفع أيضاً سعر كيلو البانيه بالأسواق.

سعر الفراخ البيضاء اليوم



سجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر67: 68 جنيهًا/ كيلو، لتباع فى الأسواق 78 : 77 جنيهًا

سعر كيلو البانيه اليوم

تراوح سعر كيلو البانيه اليوم بالأسواق ما بين 210 و240 جنيهاً، حيث يعد الأكثر طلباً وإقبالاً من المواطنين يومياً.

سعر الفراخ الساسو اليوم

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو بين 90 و 91 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 100 و 101 جنيهًا للكيلو مسجلا ارتفاعًا قدره 2 جنيهات.

سعر الفراخ الأمهات

وسجّلت أسعار الدواجن الأمهات 60 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 70 و75 جنيها للكيلو.

أسعار مشتقات الدواجن

بلغ سعر كيلو صدور دجاج بانيه نحو من 210 إلى 240 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظام وزن كيلو نحو 205 جنيهات.

بلغ سعر دبابيس دجاج نحو 184 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر أوراك دجاج مخلية نحو 250 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر أوراك دجاج متبلة نحو 165 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر فراخ شيش متبلة نحو 340 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كيلو شيش طاووق نحو 343 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الخميس

سعر البيض الأبيض

سجل متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الخميس، بين 70 و80 جنيهًا في المزارع، بينما يصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 90 و120 جنيهًا.

سعر البيض الأحمر

وتراوح متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم الخميس، بين 75 و80 جنيها في المزارع، ليسجل في أسواق التجزئة وللمستهلك نحو 110 و132 جنيهًا.

سعر البيض البلدي



أما متوسط سعر كرتونة البيض البلدي اليوم الخميس في المزارع تترواح بين 90 و100 جنيه، ليسجل في أسواق التجزئة وللمستهلك من 115 و133 جنيهًا بحسب المنطقة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض "شركات": بين 17و18 جنيهاً .

الكتكوت "ساسو": 13 جنيهاً.

الكتكوت البلدي الحر: بين 12 و13 جنيهاً.

كتكوت فيومي 15 جنيهاً.

بط مسكوفي 30 جنيهاً.

بط مولر 30 جنيهاً.

بط بيور 25 جنيهاً.

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات.