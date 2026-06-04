منتدى الابتكار وريادة الأعمال: الاستثمار في الشركات الناشئة لم يعد خيارا

أكد وائل محمد الشريف، الرئيس التنفيذي لمنتدي الابتكار وريادة الاعمال، أن منظومة الابتكار وتمكين الشركات الناشئة ورواد الأعمال لم يعد خيارًا لدي الحكومات والمؤسسات العربية، مؤكداً أنه أصبح ضرورة الابتكار لم يعد خيار ولكنه ضرورة استراتيجية للتنمية المستدامة للدول والمؤسسات، فالمنتدي يأتي لربط رأس المال والاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والمعرفة.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية بفعاليات منتدي الابتكار والاستثمار وريادة الاعمال الخامس الذي تستضيفه جامعة الدول العربية تحت شعار" منظومة عربية نحو الابتكار والاستثمار" بحضور رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب و العميد وسام صبري، مساعد وزير الشباب والرياضة.

وأوضح المنتدي ساهم في دعم المبادرات والمشروعات الناشئة بما يدعم الاقتصاد العربي، موضحا أن النسخة الخامسة تجمع قادة الاعمال والمستثمرين والشركات الناشئة لدعم وتمكين المرأة ورواد الأعمال.

وأشار إلى إطلاق مبادرات من بينها مبادرة الاقتصاد الرقمي وملتقي المرأة العربية للابتكار، إضافة إلى تنظيم عدد من الفعاليات والملتقيات المتخصصة في السعودية وليبيا والإمارات بما يعزز التنمية المستدامة والابتكار والاستثمار لتسليط الضوء على كافة المبادرات العاملة في مجال ريادة الأعمال.

وكشف عن التحضير لإطلاق برنامج تليفزيوني عربي لعرض أفكار الشباب ورواد الأعمال وقصص نجاحه إضافة إلى منصة “إينوفيست” لدعم التدريب وفرص الاستثمار لتمكين الشركات الناشئة، إضافة لاستقطاب ما بين 5 آلاف مشارك وشركة على مستوى 20 دولة عربية.

وأشار إلى استهداف ألفي شاب ورائد أعمال خلال العام الجاري وربط المشروعات بالمستثمرين بما يحقق الاستدامة.