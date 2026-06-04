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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الضرائب: إستراتيجية لتمكين ريادة الأعمال و الاعتماد على الاقتصاد الرقمي

رئيس الضرائب في جامعة الدول العربية
رئيس الضرائب في جامعة الدول العربية
محمد يحيي   -  
الديب أبوعلي

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منتدي الابتكار والاستثمار فرصة واعدة لتعزيز الاستثمارات  وتمكين الشركات الناشئة في الوقت الذي يشهد الوضع الراهن يفرض أهمية الابتكار و تعزيز الاقتصاد الرقمي.

أضافت خلال كلمتها بفعاليات منتدي الابتكار والاستثمار وريادة الاعمال الخامس الذي تستضيفه جامعة الدول العربية تحت شعار منظومة عربية نحو الابتكار والاستثثمار"

أوضحت الاستثمار اصبح ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات العالمية، مؤكدة أن الدولة المصرية بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل علي تمكين اقتصاد المعرفة.

أشار ت إلي أن مصلحة الضرائب اعتمدت علي تضمين تلك التوجهات في بناء منظومة و استراتيجية متكاملة لتطبيق التحول الرقمي من خلال تفعيل الفاتورة والإيصال الالكترونية و تبسيط الاجراءات الضريبية بما ينعكس علي تقليل الوقت والجهد علي الممولين وتطوير بيئة العمل الضريبي بصورة مستمرة لتصبح أكثر مرونة بما يمكن الممولين.

أوضحت أن مصلحة الضرائب نجحت في تغيير النظرة إلي منظومة الضرائب بأنها مجرد نظام جبائي ولكنها أصبحت وفقا ليقين راسخ لدي الممولين بأنها منظومة أكثر استدامة.

أشارت إلي أن مصلحة الضرائب وفقا لاستراتيجية وزارة المالية بأنه لا سبيل للتنمية بدون تعزيز الثقة بين الممولين والادارة الضريبية والاستماع لكافة المقترحات ومواجهة التحديات

أوضحت أن مصلحة الضرائب عززت تلك الاجراءات من خلال حزم التحفيز والتسهيلات الضريبية التي بدأ اطلاقها اعتبارا من عام 2025، بالاضافة لتشجيع مجتمع الاعمال غير الرسمي للاندماج داخل منظومة الاقتصاد الرسمي.

أضافت أن المصلحة تعمل في الوقت الحالي علي الاعتماد علي الابتكار الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الضريبي باعتباره ركن رئيس في تنبي الحلول المبتكرة والاستثمار في البنية التكنولوجية والبنية التحتية الرقمية لتمكين رواد الاعمال .

وكشفت عن تبني مصلحة الضرائب لتنبي استراتيجية لدعم وتمكين ريادة الاعمال وتعزيز فرص الاستثمار في تلك المنظومة بما ينعكس  علي زيادة رؤس الاموال .

رشا عبد العال اخبار مصر مال واعمال منتدي الابتكار والاستثمار جامعة الدول العربية الشركات الناشئة

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