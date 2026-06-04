زيادة في مصنعية الذهب.. اعرف هيوصل كام وميعاد التطبيق

​أعلنت مصلحة الضرائب، عن تطبيق زيادة جديدة بنسبة 10% على قيمة "المصنعية" الخاصة بالمشغولات الذهبية والمجوهرات، وذلك اعتباراً من أول شهر يوليو المقبل.

ويأتي هذا القرار في إطار التعديلات الدورية والاتفاقيات المبرمة بين المصلحة وشعبة الذهب باتحاد الصناعات والشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، والمتعلقة بالقواعد التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

​وأوضحت المصلحة أن هذه الزيادة السنوية المُقررة تطبق فقط على قيمة "المصنعية" (أجر الصنع) وليس على السعر الإجمالي لجرام الذهب، بهدف تنظيم السوق وتحصيل مستحقات الدولة الضريبية وفقاً للبروتوكول المعمول به بين الطرفين لحساب ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الثمينة.

​كيف تُحسب الزيادة الجديدة؟

و​لتوضيح الأثر الفعلي للقرار على المستهلك النهائي، أكد خبراء في قطاع الذهب أن الزيادة لن تُحدث طفرة ضخمة في الأسعار، نظراً لأنها لا تمس القيمة الصافية للذهب (سعر الذهب العالمي والمحلي) وإنما تقتصر على قيمة المصنعية فقط.

​مثال توضيحي:

إذا كانت قيمة مصنعية جرام الذهب من عيار 21 في أحد المشغولات تُقدر بـ 100 جنيه، فإن قيمة الزيادة الجديدة (10%) ستكون 10 جنيهات فقط، لتصبح المصنعية 110 جنيهات بدءاً من يوليو المقبل، ويُضاف إليها ضريبة القيمة المضافة المقررة قانوناً.

​شعبة الذهب: الزيادة دورية ومبرمة وفق بروتوكول رسمي

​وفي أول رد فعل من قطاع الصاغة، أشار مسؤولو شعبة الذهب إلى أن هذا القرار ليس مفاجئاً للقطاع، بل يأتي تنفيذاً لبنود البروتوكول المشترك الذي يتم تجديده سنوياً مع مصلحة الضرائب.

​وأوضح التجار أن الهدف من هذا التحديد الثابت لقيم المصنعية وضريبتها هو التيسير على الصاغة والمأموريات الضريبية، ومنع التقديرات العشوائية، فضلاً عن ضمان ضخ المشغولات الذهبية في الأسواق بشكل قانوني عبر "الدمغة الرسمية" بعد سداد القيمة المستحقة.

​توقعات حركة السوق والطلب قبل يوليو

و​توقع محللو أسواق المال والمعادن الثمينة أن تشهد محلات الصاغة انتعاشة نسيبية وإقبالاً من المواطنين على الشراء خلال الأسابيع المتبقية من شهر يونيو الجاري، رغبةً من بعض المستهلكين والمقبلين على الزواج في الاستفادة من الأسعار الحالية للمصنعية قبل تطبيق الزيادة الرسمية في يوليو.

​يُذكر أن سوق الذهب المحلي يشهد حالة من الاستقرار والترقب خلال الفترة الحالية، تزامناً مع التحركات الهادئة في البورصة العالمية، وسط تأكيدات من صناع القرار في السوق بأن المعروض من المشغولات والسبائك يلبي احتياجات الطلب المحلي بشكل كامل وبمرونة عالية.