ثقافية الصحفيين تتضامن مع النقابات الفنية بشأن ما أُثير حول فيلم برشامة

تعلن اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين تضامنها الكامل مع اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، والنقابات الفنية الثلاث: المهن التمثيلية، والسينمائية، والموسيقية، بشأن ما أُثير حول فيلم "برشامة"، كما تتضامن مع أسرة الفيلم ضد ما صاحب ذلك من دعوات وممارسات تجاوزت حدود النقد المشروع إلى مساحات التحريض والتخوين، والتكفير.

وتؤكد اللجنة أن النقد الفني حق أصيل ومكفول، وهو أحد أهم أدوات تطوير الفنون والارتقاء بالحياة الثقافية، شريطة أن يظل في إطار الحوار الموضوعي، واحترام الرأي والرأي الآخر، بعيدًا عن حملات التشهير، أو مصادرة حق المبدعين في التعبير.

كما تشدد اللجنة على رفضها القاطع لكل أشكال الإرهاب الفكري ومحاولات الوصاية على الإبداع أو محاكمة النوايا، انطلاقًا من إيمانها بأن حرية الفكر والإبداع تمثل ركيزة أساسية لأي مجتمع يسعى إلى التقدم والتنمية، وأن الاختلاف حول الأعمال الفنية لا ينبغي أن يتحول إلى دعوات للكراهية، أو التحريض ضد الفنانين والمبدعين.

وتؤكد اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين أن مصر التي كانت ولا تزال منارة للإبداع والفنون في المنطقة العربية، لن تتقدم إلا في مناخ يضمن حرية التعبير، ويحمي المبدعين من حملات الترهيب المعنوي والفكري، ويصون حق المجتمع في النقاش الحر والمسئول.

وإذ تعلن اللجنة تضامنها مع اتحاد النقابات الفنية، وجميع المبدعين والعاملين في المجال الفني، فإنها تدعو إلى ترسيخ قيم الحوار والتعددية واحترام الاختلاف، والتمسك بالدستور والقانون باعتبارهما الضامن الحقيقي لحرية الإبداع وحماية المجال الثقافي من أي محاولات للهيمنة أو الإقصاء.