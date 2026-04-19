صلاح يقترب من معادلة رقم جيرارد التاريخي في ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون

يترقب النجم المصري محمد صلاح مواجهة جديدة ومهمة مع ليفربول، عندما يلتقي فريقه مع إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في لقاء قد يمنحه فرصة معادلة رقم تاريخي داخل النادي.

ويقترب صلاح من معادلة رقم أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد في عدد الأهداف المسجلة خلال ديربي ميرسيسايد في البريميرليج، حيث يمتلك 8 أهداف مقابل 9 لجيرارد، بحسب ما ذكرته تقارير إنجليزية.

وتحمل المباراة طابعًا خاصًا للنجم المصري، خاصة أنها قد تكون من آخر مشاركاته في هذا الديربي بقميص ليفربول، ما يمنحه دافعًا إضافيًا لكتابة إنجاز جديد في سجله مع الفريق.

وخلال مواجهاته السابقة أمام إيفرتون، أثبت صلاح حضوره القوي، حيث شارك في 14 مباراة بالدوري الإنجليزي، لم يتعرض خلالها للهزيمة سوى مرتين، ونجح في تسجيل وصناعة العديد من الأهداف المؤثرة.

ومن أبرز لحظاته في الديربي، تسجيله هدفًا من ركلة جزاء في فوز 2-0 عام 2023، إضافة إلى هدف في اللحظات الأخيرة من نفس المباراة، بجانب هدفه في التعادل 2-2 عام 2025، وكذلك هدفه المميز في نسخة 2020 التي شهدت أحداثًا مثيرة.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرًا اليوم الأحد، وسط ترقب كبير لما قد يقدمه صلاح في واحدة من أكثر المواجهات خصوصية في مسيرته.