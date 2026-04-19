تاريخ صلاح يتوهج في ديربي ميرسيسايد.. أرقام مميزة أمام إيفرتون

تتجه الأنظار عصر اليوم، الأحد، إلى ملعب هيل ديكنسون، حيث يحل ليفربول ضيفًا على إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق المراكز الأوروبية.

ويخوض النجم المصري محمد صلاح اللقاء بسجل مميز أمام الغريم التقليدي، حيث أسهم في 11 هدفًا خلال 14 مباراة، بتسجيله 8 أهداف وصناعة 3، ليُعد أحد أبرز العناصر الحاسمة في تاريخ هذه المواجهة خلال السنوات الأخيرة.

وتبقى انطلاقة صلاح في مواجهات الديربي حاضرة في الأذهان، منذ هدفه الأول أمام إيفرتون في موسم 2017-2018، والذي تحول لاحقًا إلى أحد أجمل أهدافه، بعدما حصد جائزة جائزة بوشكاش لعام 2018، ليمنحه حضورًا عالميًا لافتًا.

ويدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد 52 نقطة، في ظل سعيه لاستعادة توازنه بعد تراجع نتائجه مؤخرًا، حيث حقق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات، ما يزيد من الضغوط قبل هذه المواجهة المرتقبة.

على الجانب الآخر، يعيش إيفرتون حالة معنوية مرتفعة بعد نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة، إذ حقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات، أبرزها الفوز على نيوكاسل يونايتد، كما يتطلع لتكرار تفوقه في مواجهة الدور الأول، التي حسمها لصالحه بنتيجة 2-1.