الأرض ابتلعته أثناء الحفر.. مصرع شاب بعد 10 ساعات من محاولات انتشاله من عمق 9 أمتار بالإسماعيلية

في واقعة مأساوية هزت مشاعر الأهالي، لقي الشاب محمد أبو ضيف علي حسن مصرعه بعد احتجازه لساعات طويلة أسفل الأرض بنطاق مركز الإسماعيلية ، إثر انهيار حفرة عليه أثناء أعمال حفر، وسط محاولات مكثفة للوصول إليه وإنقاذه.

وبحسب روايات شهود عيان، انهارت كميات كبيرة من الأتربة على الشاب أثناء وجوده داخل الحفرة، ما أدى إلى دفنه تحت الأرض واختفائه عن الأنظار، لتبدأ على الفور جهود الإنقاذ والبحث عنه وسط حالة من القلق والترقب بين أفراد أسرته والأهالي.

واستمرت أعمال الحفر والإنقاذ لأكثر من 10 ساعات متواصلة، حيث اضطر المشاركون إلى الحفر حتى عمق يقارب 9 أمتار للوصول إلى مكانه، في ظل صعوبات كبيرة بسبب طبيعة التربة وخشية حدوث انهيارات جديدة.

وشهد موقع الحادث تجمع أعداد كبيرة من الأهالي الذين تابعوا عمليات الإنقاذ لحظة بلحظة، على أمل العثور عليه حيًا، إلا أن المحاولات انتهت بانتشال جثمانه، لتتحول حالة الترقب إلى مشهد من الحزن والانهيار بين أسرته وأصدقائه.

وخيمت أجواء من الحزن والأسى على المنطقة عقب الإعلان عن وفاة الشاب، فيما نعى الأهالي الفقيد داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.