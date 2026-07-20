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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الأقصر توافق على تسجيل رسائل علمية وتعزيز التعاون مع جامعة دجلة التركية

مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأقصر يوافق على تسجيل رسائل علمية ويبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة دجلة التركية
مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأقصر يوافق على تسجيل رسائل علمية ويبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة دجلة التركية
شمس يونس

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأقصر؛ اجتماعه الدوري رقم 82، برئاسة الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس الجامعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، في إطار دعم العملية البحثية والارتقاء بمخرجاتها.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على تشكيل لجان المناقشة والحكم لعدد من رسائل الماجستير بكلية الآثار، بما يسهم في استكمال الإجراءات الأكاديمية للباحثين وفق الضوابط المنظمة.

كما وافق المجلس على تسجيل عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه بكلية الفنون الجميلة، دعمًا للبحث العلمي وتشجيعًا للباحثين على استكمال مسيرتهم الأكاديمية في مختلف التخصصات الفنية.

وفي السياق ذاته، أقر المجلس تسجيل عدد من الباحثين لدرجة الماجستير بقسمي الدراسات السياحية والإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق، إلى جانب الموافقة على تشكيل لجان المناقشة والحكم لعدد من رسائل الماجستير بالكلية، تمهيدًا لمناقشتها واستكمال متطلبات منح الدرجة العلمية.

وناقش المجلس كذلك مقترح تفعيل بروتوكول التعاون ومذكرة التفاهم الموقعة بين جامعة الأقصر وجامعة دجلة بجمهورية تركيا، تمهيدًا لعرضه على مجلس الجامعة، بما يسهم في تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وتبادل الخبرات، ودعم الشراكات الدولية التي تخدم أهداف الجامعة في مجالات التعليم والبحث العلمي.


وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي، من خلال توفير بيئة أكاديمية داعمة للباحثين، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية الإقليمية والدولية؛ بما يسهم في رفع جودة البحث العلمي وتحقيق رؤية الجامعة في التميز والابتكار.

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