مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر ينظم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتمريض

نظم مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج الأورام السرطانية بالمجان بمحافظة الأقصر، احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للتمريض؛ لتكريم كوادر التمريض بالمستشفى، تقديرا لدورهم الإنساني والبطولي في تقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي لمرضى الأورام السرطانية من مختلف محافظات الصعيد.

وشهدت الاحتفالية حضوراً مميزاً من قيادات المستشفى، والأطباء، إلي جانب حشد كبير من الممرضين والممرضات المكرمين، وبدأت الفعاليات بكلمات ترحيبية أشادت بالدور المحوري الذي يلعبه قطاع التمريض، كونه الركيزة الأساسية لمنظومة الرعاية الصحية داخل المستشفى.

وخلال الحفل، تم استعراض قصص نجاح وتضحيات قدمها أفراد التمريض طوال مسيرتهم داخل المستشفى، ولاسيما في التعامل مع الحالات الحرجة وتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية والنفسية للمرضى، مما ساهم بشكل مباشر في رفع نسب الشفاء ورسم البسمة على وجوه الآلاف من أبناء الصعيد.

من جانبه أكد «محمود فؤاد» الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن قطاع التمريض يمثل أحد الركائز الأساسية والعمود الفقري لمنظومة العمل داخل المستشفى، مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي تقديراً لجهودهم المخلصة وعطائهم المستمر في خدمة المرضى ورعايتهم.

وشدد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان على الحرص المستمر للمستشفي على الارتقاء بمهارات كوادرها التمريضية وتطوير قدراتهم، من خلال تنظيم الدورات التدريبية المتقدمة والمستمرة، بما يضمن مواكبة أحدث المعايير العالمية المتبعة في مجال رعاية ودعم مرضى السرطان.

وفي ختام الاحتفالية، قامت إدارة المستشفى بتوزيع شهادات التقدير والدروع التذكارية على المتميزين من أفراد طاقم التمريض، وسط التقاط الصور التذكارية التي توثق هذه المناسبة السعيدة.