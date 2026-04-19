تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مواجهة من العيار الثقيل، حين يلتقي فريق ليفربول مع غريمه التقليدي إيفرتون، في ديربي ميرسيسايد المرتقب ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/2025.

وتُقام المباراة على ملعب “هيل ديكنسون ستاديوم”، معقل إيفرتون، في أجواء تنافسية مشتعلة دائمًا بين الفريقين.

موقف الفريقين في جدول الدوري

يدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز الخامس برصيد 52 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية. في المقابل، يتواجد إيفرتون في المركز العاشر برصيد 47 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

طموحات محمد صلاح في المباراة

تتجه الأنظار نحو النجم المصري محمد صلاح، الذي يأمل في المشاركة خلال اللقاء وترك بصمته التهديفية، خاصة مع سعيه لتحقيق رقم شخصي مميز يضيفه إلى سجله الحافل في الدوري الإنجليزي. ويُعد صلاح أحد أبرز عناصر القوة في هجوم ليفربول، لما يمتلكه من خبرة وقدرة على حسم المباريات الكبرى.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل ليفربول المباراة بتشكيل قوي ومتوازن، حيث يقود الحارس مامارداشفيلي عرين الفريق، بينما يتكون خط الدفاع من سوبوسلاي، كوناتي، فان دايك، وروبرتسون. وفي وسط الملعب، يعتمد الفريق على جرافنبيرخ وماك أليستر لفرض السيطرة.

أما في الجانب الهجومي، فيقود محمد صلاح الجبهة اليمنى إلى جانب فلوريان فيرتز وإيزاك خلف المهاجم نجوموها.