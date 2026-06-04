جامعة عين شمس تصدر بيانا بعد ضبط طبيب مزيف ينتحل صفة رئيس قسم جراحات القلب

أكدت جامعة عين شمس احترامها الكامل وتقديرها لأحكام القضاء المصري، وتثمن الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لكافة صور التزوير وانتحال الصفات، حفاظًا على هيبة مؤسسات الدولة وصونا لحقوق المواطنين.



وفي هذا الإطار، وجهت الجامعة بخالص التقدير إلى أجهزة وزارة الداخلية على ما قامت به من جهود في ضبط أحد الأشخاص المتهمين بانتحال صفة أكاديمية وطبية، واستخدام محررات رسمية مزورة، في واقعة تمثل اعتداءً صريحًا على الثقة العامة وعلى القيم المهنية والعلمية التي تحرص الدولة المصرية على ترسيخها.



وأوضحت الجامعة أن المذكور لا تربطه أي صلة حالية أو سابقة بعضوية هيئة التدريس أو العمل الأكاديمي أو الطبي داخل جامعة عين شمس، وأن الجامعة تتعامل بحسم كامل مع أي محاولة لاستغلال اسمها أو انتحال صفاتها الأكاديمية أو الطبية أو تزوير أي محررات أو بيانات تخصها، وتتخذ في هذا الشأن كافة الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.



وشددت الجامعة على أن اسم جامعة عين شمس، بما يمثله من تاريخ عريق ومكانة علمية وطبية مرموقة، هو مسؤولية وطنية لا تسمح الجامعة بالمساس بها أو استغلالها بأي صورة، مؤكدة استمرارها في دعم سيادة القانون والحفاظ على معايير النزاهة والمصداقية والشفافية.



وتدعو الجامعة رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري المعلومات الصحيحة من مصادرها والاعتماد على البيانات الرسمية فيما يتم تداوله من معلومات، احترامًا لمهنية النشر ولحق المجتمع في المعرفة الصحيحة.