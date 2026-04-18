جدل تحكيمي قبل ديربي ليفربول وإيفرتون.. استبعاد 3 حكام بسبب تضارب المصالح

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإنجليزية نحو ديربي “ميرسيسايد” المرتقب بين إيفرتون وليفربول وسط أجواء مشحونة لا تخلو من الجدل قبل انطلاق المباراة فقد أثار قرار استبعاد ثلاثة من الحكام من إدارة اللقاء جدلا واسعا بعد تطبيق لوائح تضارب المصالح التي تهدف إلى ضمان أعلى درجات النزاهة والحياد في واحدة من أكثر المواجهات حساسية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لخوض اختبار صعب على ملعب "جوديسون بارك" في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين ضمن سعيه لإنقاذ موسمه المحلي والتمسك بآمال المنافسة على المراكز الأوروبية في ظل تراجع نتائجه وخروجه من عدة بطولات كبرى.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن استبعاد ثلاثة حكام من إدارة مواجهة إيفرتون وليفربول في ديربي "ميرسيسايد" المرتقب ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

استبعاد بداعي تضارب المصالح

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" فإن قرار الاستبعاد جاء التزاما بلوائح تضارب المصالح، التي تفرض على الحكام الإفصاح عن ميولهم الكروية أو أي علاقات قد تؤثر على حيادهم.

وبناء على هذه القواعد تقرر استبعاد الحكام بيتر بانكس وروب جونز لانتمائهما وتشجيعهما لإيفرتون إلى جانب جاريد جيلت الذي يُعرف بميوله لصالح ليفربول ما يجعلهم غير مؤهلين لإدارة المباراة المرتقبة.

وتهدف هذه السياسة إلى ضمان النزاهة الكاملة في المباريات الكبرى خاصة المواجهات الجماهيرية الحساسة مثل ديربي ميرسيسايد.

مواجهة حاسمة لليفربول

ويستعد ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح لخوض مباراة مهمة على ملعب "جوديسون بارك" في محاولة لإنقاذ موسمه المحلي.

ويأتي ذلك بعد خيبة الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا إلى جانب توديع بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.

صراع على المراكز الأوروبية

ويدخل ليفربول المرحلة الحاسمة من الموسم ساعيًا لإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في ظل تراجع حظوظه بشكل كبير في المنافسة على اللقب.

وتحمل مواجهة إيفرتون أهمية خاصة ليس فقط لقيمتها التنافسية والتاريخية ولكن أيضا لتأثيرها المباشر على حظوظ الفريقين في جدول الترتيب ما يزيد من سخونة اللقاء المنتظر.