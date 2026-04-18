موعد إجازة رسمي يثير التساؤلات.. عيد تحرير سيناء هل يُرحل ؟
استشاري علاقات أسرية: قانون الأحوال الشخصية يجب أن يحقق توازنًا ويحمي استقرار الأسرة ويقلل النزاعات|فيديو
قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط شخص بحوزته 12 ألف عبوة سجائر في مطروح
بعد إطلاق ذا سباين.. طلعت مصطفى تحول القاهرة الجديدة إلى عاصمة المال والأعمال
خريطة الإجازات 2026 في مصر.. مواعيد العيد والعطلات بالتفصيل
رئيس الوزراء يتفقد مشروعات التنمية بشمال سيناء ويفتتح مصنعًا للصناعات البلاستيكية ببئر العبد
القبض على عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة
وزير التموين: منصة إلكترونية موحدة لتحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية
التبخر الكوني.. علماء يعيدون حساب عمر الكون ويكشفون سيناريو التلاشي الكامل
الضربات تتوالي.. 10 نجوم خارج منتخب مصر في مونديال 2026
«شوبير» يكشف موقف الأهلي من التعاقد مع محمد أمين توجاي
جدل تحكيمي قبل ديربي ليفربول وإيفرتون.. استبعاد 3 حكام بسبب تضارب المصالح

ليفربول وإيفرتون
ليفربول وإيفرتون
منتصر الرفاعي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الإنجليزية نحو ديربي “ميرسيسايد” المرتقب بين إيفرتون وليفربول وسط أجواء مشحونة لا تخلو من الجدل قبل انطلاق المباراة فقد أثار قرار استبعاد ثلاثة من الحكام من إدارة اللقاء جدلا واسعا بعد تطبيق لوائح تضارب المصالح التي تهدف إلى ضمان أعلى درجات النزاهة والحياد في واحدة من أكثر المواجهات حساسية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح لخوض اختبار صعب على ملعب "جوديسون بارك" في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين ضمن سعيه لإنقاذ موسمه المحلي والتمسك بآمال المنافسة على المراكز الأوروبية في ظل تراجع نتائجه وخروجه من عدة بطولات كبرى.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن استبعاد ثلاثة حكام من إدارة مواجهة إيفرتون وليفربول في ديربي "ميرسيسايد" المرتقب ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. 

استبعاد بداعي تضارب المصالح 

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" فإن قرار الاستبعاد جاء التزاما بلوائح تضارب المصالح، التي تفرض على الحكام الإفصاح عن ميولهم الكروية أو أي علاقات قد تؤثر على حيادهم. 

وبناء على هذه القواعد تقرر استبعاد الحكام بيتر بانكس وروب جونز لانتمائهما وتشجيعهما لإيفرتون إلى جانب جاريد جيلت الذي يُعرف بميوله لصالح ليفربول ما يجعلهم غير مؤهلين لإدارة المباراة المرتقبة. 

وتهدف هذه السياسة إلى ضمان النزاهة الكاملة في المباريات الكبرى خاصة المواجهات الجماهيرية الحساسة مثل ديربي ميرسيسايد. 

مواجهة حاسمة لليفربول 

ويستعد ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح لخوض مباراة مهمة على ملعب "جوديسون بارك" في محاولة لإنقاذ موسمه المحلي. 

ويأتي ذلك بعد خيبة الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا إلى جانب توديع بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية. 

صراع على المراكز الأوروبية 

ويدخل ليفربول المرحلة الحاسمة من الموسم ساعيًا لإنهاء الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا في ظل تراجع حظوظه بشكل كبير في المنافسة على اللقب. 

وتحمل مواجهة إيفرتون أهمية خاصة ليس فقط لقيمتها التنافسية والتاريخية ولكن أيضا لتأثيرها المباشر على حظوظ الفريقين في جدول الترتيب ما يزيد من سخونة اللقاء المنتظر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام بالتفصيل

الإجازات الرسمية 2026 في مصر حتى منتصف العام .. بالتفصيل

ترشيحاتنا

النائب أيمن نقرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية

البرلمان العربي يدعو إلى تعزيز التعاون في مكافحة جرائم الأمن السيبراني

ترفيه

منصات الترفيه الرقمي في المنطقة تسجل 1.256 مليار درهم إيرادات خلال 2025

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة "جباليا" شمال قطاع غزة

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد