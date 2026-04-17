سلوت يكشف بديل إيكتيكي في ليفربول.. تفاصيل

قال آرني سلوت، مدرب ليفربول اليوم الجمعة إن عودة المهاجم ألكسندر إيزاك من الإصابة قد تخفف من وطأة غياب الهداف أوجو إيكيتيكي لفترة طويلة، وذلك قبل مواجهة غريمه إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مطلع الأسبوع المقبل.

وكان إيكيتيكي (23 عاما)، غادر الملعب مصابا خلال خسارة ليفربول في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء الماضي، إثر انزلاقه على العشب وتعرضه لتمزق في وتر العرقوب.

وكان ليفربول تعاقد مع إيزاك قادما من نيوكاسل يونايتد في صفقة قياسية بريطانية بلغت 125 مليون جنيه إسترليني (169.09 مليون دولار)، كما ضم إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت مقابل مبلغ يصل إلى 69 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات ذاتها العام الماضي.

وأكد سلوت للصحفيين قبل ملاقاة إيفرتون يوم الأحد، أن قرار التعاقد مع رأسي حربة كان صائبا.

وقال "اعتقدنا أنه من الذكاء ألا نكون النادي الوحيد الذي يعتمد على لاعب واحد فقط في مركز المهاجم الصريح (رقم 9)".

وأضاف "قال لي أحدهم إنك لا تستطيع كتابة سيناريو يصور عودة إيساك للمشاركة أساسيا بعد غياب أربعة أشهر، وفي نفس اليوم يغادر الآخر (إيكيتيكي) الملعب بإصابة طويلة الأمد".

وأكد نادي ليفربول أمس الخميس أن الدولي الفرنسي إيكيتيكي سيغيب لنهاية الموسم الحالي وبالتالي عن نهائيات كأس العالم.

وقال سلوت "لم يخضع لجراحة بعد. إنه أمر محبط للغاية بالنسبة له، خاصة أنه انضم لناد جديد وبدأ يترك بصمته".

وتابع "تفكيري الأول ينصب عليه، كونه سيغيب لفترة طويلة ويفقد لحظات استثنائية. لكنه ليس الأول ولا الأخير الذي يمر بهذا الموقف".

وأردف الهولندي "هناك أمثلة كثيرة للاعبين عادوا بشكل أقوى مما كانوا عليه؛ وهذا هو التحدي الذي يواجهه. ربما يكون واحدا من هؤلاء الذين سيقولون بعد 10 أو 15 عاما إن هذه الإصابة جعلته أقوى".

وأشار سلوت إلى أن المهاجم السويدي إيساك ليس جاهزا بعد لخوض 90 دقيقة كاملة، مؤكدا أن الفريق لا يزال يمتلك خيارات هجومية بوجود أمثال فيدريكو كييزا وكودي خاكبو.

وقبل قمة مرسيسايد، وهي الأولى على ملعب إيفرتون الجديد، يظهر ليفربول بقوة في دائرة المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 52 نقطة، بفارق خمس نقاط عن إيفرتون صاحب المركز الثامن.

واختتم سلوت تصريحاته قائلا "دائما ما تكون مباراة خاصة جدا. إنهم في وضع جيد جدا حاليا. هي مباراة استثنائية دوما، ولكن ربما يزداد الحماس قليلا لأنها المباراة الأولى على ملعبهم الجديد".