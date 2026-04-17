الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سلوت يكشف بديل إيكتيكي في ليفربول.. تفاصيل

سلوت
سلوت
مجدي سلامة

قال آرني سلوت، مدرب ليفربول اليوم الجمعة إن عودة المهاجم ألكسندر إيزاك من الإصابة قد تخفف من وطأة غياب الهداف أوجو إيكيتيكي لفترة طويلة، وذلك قبل مواجهة غريمه إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مطلع الأسبوع المقبل.

وكان إيكيتيكي (23 عاما)، غادر الملعب مصابا خلال خسارة ليفربول في إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء الماضي، إثر انزلاقه على العشب وتعرضه لتمزق في وتر العرقوب.

وكان ليفربول تعاقد مع إيزاك قادما من نيوكاسل يونايتد في صفقة قياسية بريطانية بلغت 125 مليون جنيه إسترليني (169.09 مليون دولار)، كما ضم إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت مقابل مبلغ يصل إلى 69 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الانتقالات ذاتها العام الماضي.

وأكد سلوت للصحفيين قبل ملاقاة إيفرتون يوم الأحد، أن قرار التعاقد مع رأسي حربة كان صائبا.

وقال "اعتقدنا أنه من الذكاء ألا نكون النادي الوحيد الذي يعتمد على لاعب واحد فقط في مركز المهاجم الصريح (رقم 9)".

وأضاف "قال لي أحدهم إنك لا تستطيع كتابة سيناريو يصور عودة إيساك للمشاركة أساسيا بعد غياب أربعة أشهر، وفي نفس اليوم يغادر الآخر (إيكيتيكي) الملعب بإصابة طويلة الأمد".

وأكد نادي ليفربول أمس الخميس أن الدولي الفرنسي إيكيتيكي سيغيب لنهاية الموسم الحالي وبالتالي عن نهائيات كأس العالم.

وقال سلوت "لم يخضع لجراحة بعد. إنه أمر محبط للغاية بالنسبة له، خاصة أنه انضم لناد جديد وبدأ يترك بصمته".

وتابع "تفكيري الأول ينصب عليه، كونه سيغيب لفترة طويلة ويفقد لحظات استثنائية. لكنه ليس الأول ولا الأخير الذي يمر بهذا الموقف".

وأردف الهولندي "هناك أمثلة كثيرة للاعبين عادوا بشكل أقوى مما كانوا عليه؛ وهذا هو التحدي الذي يواجهه. ربما يكون واحدا من هؤلاء الذين سيقولون بعد 10 أو 15 عاما إن هذه الإصابة جعلته أقوى".

وأشار سلوت إلى أن المهاجم السويدي إيساك ليس جاهزا بعد لخوض 90 دقيقة كاملة، مؤكدا أن الفريق لا يزال يمتلك خيارات هجومية بوجود أمثال فيدريكو كييزا وكودي خاكبو.

وقبل قمة مرسيسايد، وهي الأولى على ملعب إيفرتون الجديد، يظهر ليفربول بقوة في دائرة المنافسة على التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 52 نقطة، بفارق خمس نقاط عن إيفرتون صاحب المركز الثامن.

واختتم سلوت تصريحاته قائلا "دائما ما تكون مباراة خاصة جدا. إنهم في وضع جيد جدا حاليا. هي مباراة استثنائية دوما، ولكن ربما يزداد الحماس قليلا لأنها المباراة الأولى على ملعبهم الجديد".

سلوت إيزاك إيكيتيكي

صورة أرشيفية

محافظ بورسعيد

حراك شامل في بورسعيد.. تجميل الميادين ومواجهة مراكز الدروس الخصوصية

انطلاق البرنامج

هيئة قناة السويس تستضيف برنامج تدريبي لصحفيين القناة وسيناء والشرقية

جانب من الحادث

انقلاب تريلا محملة بـ60 طن بطاطس بطريق منفلوط الوادي الجديد

بالصور

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟"

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

