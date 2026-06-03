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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هند الضاوي: وصف الموساد بـ علامة تجارية يكشف عقلية الصفقات في إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو
رحمة سمير

علّقت الإعلامية هند الضاوي على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي وصف فيها جهاز الموساد بأنه «علامة تجارية مميزة» لإسرائيل، معتبرة أن هذا الوصف يحمل دلالات لافتة تتجاوز الإطار الأمني والاستخباراتي.

وقالت الضاوي، خلال تقديم برنامج «حديث القاهرة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن وصف أهم جهاز استخباراتي في إسرائيل بأنه «علامة تجارية» ليس توصيفًا دقيقًا، موضحة أنه كان من الممكن وصفه بأنه علامة أمنية أو استخباراتية بارزة، إلا أن استخدام مصطلح يرتبط بالمجال التجاري يعكس، من وجهة نظرها، هيمنة عقلية الصفقات على الخطاب السياسي الإسرائيلي.

وأضافت هند الضاوي أن توقيت تصريحات نتنياهو يثير العديد من التساؤلات، خاصة في ظل ما أثير مؤخرًا بشأن مغادرة رئيس الموساد ديفيد برنياع لمنصبه، بعد الانتقادات التي وُجهت إلى تقديرات الجهاز بشأن الملف الإيراني، والتي لم تحقق النتائج التي كانت متوقعة وفق ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية ودولية.

وأشارت الضاوي إلى أن عدم تحقق الأهداف التي بُنيت عليها تلك التقديرات وضع الإدارة الأمريكية في موقف حرج، ما دفع نتنياهو، بحسب قراءتها للمشهد، إلى محاولة إعادة ترميم صورة الموساد واستعادة جزء من مكانته أمام الرأي العام.

ونوهت بأن الموساد ظل لسنوات طويلة أحد أبرز الأدوات التي اعتمدت عليها إسرائيل في تسويق صورة تفوقها الأمني والاستخباراتي، مشيرة إلى أن أي تشكيك في دقة تقديراته أو كفاءته ينعكس بصورة مباشرة على صورته الدولية.

الموساد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إسرائيل الخطاب السياسي الإسرائيلي

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