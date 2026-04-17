صيف الوداع في أنفيلد.. ليفربول يفتح باب التغييرات الكبرى ورحيل نجومه يقترب

يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لدخول فترة انتقالات صيفية شديدة الحساسية، قد تشهد واحدة من أكبر عمليات إعادة البناء في تاريخه الحديث، مع اقتراب رحيل عدد من أبرز نجومه، في مقدمتهم الثنائي محمد صلاح وأندرو روبرتسون، إلى جانب أسماء أخرى مرشحة لمغادرة الفريق.

إعلان رحيل محمد صلاح نهاية مرحلة ذهبية

أعلن الفرعون المصري محمد صلاح قراره بمغادرة ليفربول بنهاية الموسم الحالي، في خطوة تنهي مسيرة استثنائية امتدت لتسع سنوات داخل ملعب أنفيلد.

وخلال هذه الفترة، أصبح النجم المصري محمد صلاح أحد أهم أساطير النادي، وساهم بشكل مباشر في تتويج الفريق بعدة بطولات، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين ودوري أبطال أوروبا.

قرار الرحيل مثل صدمة لجماهير ليفربول، التي اعتادت رؤية صلاح كعنصر حاسم في المنظومة الهجومية، وصانع لحظات الحسم في أصعب المباريات.

رحيل روبرتسون وتغيير في هوية الفريق

إلى جانب صلاح، يستعد الظهير الأيسر أندرو روبرتسون لإنهاء رحلته الطويلة مع النادي، بعد سنوات من الاستقرار الدفاعي والمساهمة الهجومية المؤثرة، ليترك فراغا كبيرا في الجبهة اليسرى.

قائمة مرشحة للرحيل تتوسع

التقارير الصحفية البريطانية أشارت إلى أن التغييرات قد لا تتوقف عند هذا الحد، حيث تدرس إدارة ليفربول مستقبل عدد من اللاعبين، أبرزهم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، والإيطالي فيديريكو كييزا، إلى جانب جو غوميز وكورتيس جونز، مع احتمالية رحيل الثلاثي الشاب هارفي إليوت، ريس ويليامز، وكالفن رامزي.

بين الطموح وإعادة البناء

ورغم اتساع قائمة المغادرين المحتملين، فإن القرار لا يخلو من المخاطر، خاصة أن بعض اللاعبين مثل ماك أليستر وجونز لا يزالون يمثلون عناصر مؤثرة داخل الفريق.

ومع ذلك، قد تدفع الضغوط المالية وإعادة هيكلة التشكيلة الإدارة إلى قبول عروض مغرية لإعادة توازن الميزانية بعد فترات إنفاق كبيرة.

صيف حاسم في تاريخ ليفربول

يبدو أن ليفربول مقبل على مرحلة انتقالية دقيقة، قد تعيد رسم ملامح الفريق بالكامل، وتحدد ملامح مشروعه في السنوات القادمة، بين الحفاظ على المنافسة أو الدخول في عملية تجديد شاملة قد تغيّر هوية الفريق.