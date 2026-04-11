قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

قبل وداع محمد صلاح .. أزمات عميقة داخل ليفربول| ما القصة؟

أمينة الدسوقي

مع اقتراب نهاية الموسم، يقف نادي ليفربول عند مفترق طرق تاريخي بعد تأكيد رحيل نجمه المصري محمد صلاح، في خطوة أحدثت صدمة واسعة بين الجماهير، خاصة أن اللاعب كان قد جدد تعاقده في الموسم الماضي وسط آمال باستمرار الاستقرار الفني داخل قلعة "آنفيلد".

غير أن قرار المغادرة، الذي بدا للوهلة الأولى بحثا عن تحدي جديد، كشف في عمقه عن أزمات متراكمة داخل النادي، ظلت لفترة طويلة محجوبة خلف التألق الفردي للنجم المصري ومع انحسار هذا الغطاء، بدأت ملامح أربع أزمات كبرى تطفو على السطح، لتفسر كثيرًا من التراجع الذي أصاب الفريق هذا الموسم.

فجوة فنية بعد رحيل كلوب

أولى هذه الأزمات تمثلت في الفجوة التكتيكية التي ظهرت بوضوح عقب رحيل المدرب الألماني يورجن كلوب، وتولي الهولندي آرني سلوت القيادة الفنية.

التجربة الميدانية كشفت عن اختلاف كبير في العمق التكتيكي وإدارة المباريات الكبرى ففي أكثر من مواجهة حاسمة، بدا الفريق عاجزا عن التعامل مع الأزمات داخل الملعب، ما اضطر صلاح إلى أداء أدوار مركبة لتغطية الخلل الخططي وبرحيله، تتعرى هذه الثغرات بصورة أوضح أمام الجماهير والمتابعين.

ارتباك إداري وغياب الرؤية الرياضية

الأزمة الثانية برزت في التخبط الإداري الواضح، والذي انعكس في ملف تجديد عقد صلاح نفسه.

فالتجديد الذي تم قبل عام بدا وكأنه محاولة لاحتواء غضب الجماهير أكثر من كونه جزءا من مشروع رياضي طويل الأمد.

تضارب القرارات داخل الإدارة أظهر غياب رؤية واضحة لمستقبل الفريق، حيث بدا أن الاعتبارات المالية أصبحت تتقدم على الطموحات الرياضية هذا التحول جعل الاستمرار داخل النادي مخاطرة بالنسبة لأي لاعب يسعى للمنافسة على البطولات الكبرى.

تصدع غرفة الملابس وفقدان الروح الجماعية

لطالما كانت غرفة ملابس ليفربول عنصر القوة الخفي للفريق خلال السنوات الماضية، غير أن رحيل عدد من الكوادر الفنية وتراجع دور أصحاب الخبرة خلق حالة من عدم الاستقرار النفسي بين اللاعبين.

المؤشرات القادمة من داخل النادي توحي بأن البيئة لم تعد جاذبة كما كانت، وأن المصالح الفردية بدأت تتغلب على الروح الجماعية التي ميزت الفريق في حقبة سابقة.

رحيل صلاح، باعتباره أحد القادة داخل الملعب وخارجه، يزيد من احتمالات تفاقم هذا التصدع في الموسم المقبل.

تهميش إرث النجوم ورسائل سلبية للمستقبل

الأزمة الرابعة تتعلق بطريقة تعامل الإدارة مع رموز النادي فرغم أن صلاح سجل أكثر من 200 هدف وقاد الفريق لمنصات التتويج في بطولات عدة، فإن طريقة إدارة ملف رحيله بدت باردة، لا تعكس حجم ما قدمه للنادي.

هذا الأسلوب يبعث برسالة سلبية لأي نجم يفكر في الانضمام إلى ليفربول مستقبلا، مفادها أن التألق والوفاء قد لا يكونان كافيين لضمان التقدير اللائق داخل أسوار النادي.

ما بعد صلاح مرحلة إعادة بناء صعبة

برحيل محمد صلاح، لا يفقد ليفربول هدافا تاريخيا فحسب، بل يخسر أيضا اللاعب الذي كان يغطي بموهبته الفردية كثيرا من أوجه القصور داخل المنظومة.

المرحلة المقبلة تفرض على الإدارة مراجعة شاملة، فالفريق لم يعد قادرا على إخفاء أزماته خلف نجم واحد.

ويبقى السؤال الأهم هل ينجح ليفربول في تحويل هذه الصدمة إلى نقطة انطلاق جديدة، أم أن رحيل "الملك المصري" سيكون بداية مرحلة تراجع أطول مما يتوقعه الجميع؟

محمد صلاح ليفربول نادي ليفربول آنفيلد الألماني يورجن كلوب الهولندي آرني سلوت

ترشيحاتنا

بالصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

