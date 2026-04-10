محمد صلاح يودع روبرتسون بعد إعلان رحيله عن ليفربول

حرص النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، على توجيه رسالة إلى أندرو روبرتسون، وذلك بعد إعلان رحيله عن ليفربول بصورة رسمية.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه على فيسبوك مجموعة من الصور التى تجمعه بروبرتسون وعلق قائلا "مع هذه الصور التي تُظهر الرابطة التي جمعتنا، شعرت تقريبًا أن بإمكاني أن أكتفي بها دون أن أقول شيئًا عن رحيلك. لقد كان شرفًا لي أن أكون زميلك في الفريق وصديقك. لقد فزت بكل شيء، وترحل وأنت أسطورة. وأنا متأكد أننا سنلتقي مجددًا"

وأعلن نادي ليفربول عن رحيل النجم الاسكتلندي أندرو روبرتسون، الظهير الأيسر للفريق، بنهاية الموسم الحالي، ليُسدل الستار على مسيرة امتدت لتسع سنوات مليئة بالنجاحات داخل ملعب أنفيلد.

وخسر فريق ليفربول الأربعاء الماضي، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين دون رد، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-26.

