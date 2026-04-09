تييري هنري: محمد صلاح من أعظم اللاعبين الذين مروا على كرة القدم

أكد الفرنسي تييري هنري، نجم أرسنال الإنجليزي السابق، أن فريق ليفربول يعاني حاليًا، مشيرًا إلى أن ذلك مرتبط بالحالة التي يمر بها النجم المصري محمد صلاح، الذي كان في السابق الملهم والمنقذ للفريق.

وقال هنري في تصريحات إعلامية: "هذا يحدث للجميع؛ الأرقام ستنخفض في مرحلة ما، لا أحد يبقى للأبد، إلا عندما تتوقف، وعندها سيمنحك الناس التقدير الذي تستحقه".

وأضاف: "يجب أن يمنحوا محمد صلاح التقدير الذي يستحقه، لأنه كان لاعبا استثنائيا لليفربول وما زال موجودا، لكن انظر إلى الأرقام: 57 مساهمة تهديفية في العام الماضي، وهذا العام فقط 19".

وأشار: "في الأساس، في لحظة معينة، لاعب كهذا عندما لا يعود قادرا على إنقاذك، إذا عانى محمد صلاح، فبالنسبة لي ليفربول يعاني أيضا".

واختتم: "عندما تبدأ في مرحلة التقدم في العمر يجب أن تكون خلف المهاجم لأنك لن تتحرك كثيرًا، التقدم في العمر بالنسبة للجناح أمر صعب، كان هناك أرنولد يفتح مساحات لصلاح ويساعده، الآن لا يوجد أحد والوضع صعب، ولكن ما يحدث لصلاح أمر طبيعي يمر به. محمد صلاح هو أعظم اللاعبين الذين مروا على كرة القدم".

وخسر فريق ليفربول مساء الأربعاء، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين دون رد، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-26.

