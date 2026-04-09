محمد صلاح.. سباق أوروبي وخليجي مشتعل على مستقبل النجم المصري

يواصل مستقبل النجم المصري محمد صلاح إثارة الجدل في الأوساط الكروية، في ظل اهتمام متزايد من عدة أندية أوروبية وخليجية مع اقتراب اللاعب من مرحلة عمرية تجعل قراراته القادمة حاسمة في مسيرته.

باريس سان جيرمان.. الوجهة الأوروبية الأنسب؟

يبرز نادي باريس سان جيرمان كأحد أبرز الخيارات المطروحة لضم محمد صلاح خاصة في ظل المشروع الرياضي الطموح الذي ينتهجه النادي الفرنسي وسعيه الدائم للتعاقد مع نجوم من الطراز العالمي.

وينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها مناسبة للنجم المصري في هذه المرحلة حيث تمنحه فرصة الاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى في البطولات الأوروبية الكبرى.

جالطة سراي يدخل على الخط بصفقة مزدوجة

من ناحية أخرى أبدى نادي جالطة سراي التركي اهتماما كبيرا بضم محمد صلاح في صفقة قد تكون مزدوجة إلى جانب النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول.

وتعكس هذه الخطوة رغبة النادي التركي في إبرام صفقة قوية تعزز صفوفه بعناصر من العيار الثقيل، قادرة على إحداث الفارق محليًا وقاريًا.

الدوري السعودي.. إغراءات مالية لا تتوقف

في المقابل، تواصل أندية الدوري السعودي للمحترفين مطاردة محمد صلاح مستفيدة من القوة المالية الكبيرة التي أصبحت تميزها خلال السنوات الأخيرة.

وتسعى أندية الدوري السعودي إلى استقطاب النجوم العالميين ويأتي محمد صلاح على رأس قائمة الأسماء المرغوبة، في ظل ما يمثله من قيمة فنية وتسويقية ضخمة.

بين الطموح الرياضي والإغراء المالي

يجد محمد صلاح نفسه أمام مفترق طرق حقيقي، بين الاستمرار في المنافسة الأوروبية على أعلى مستوى، أو خوض تجربة جديدة في بيئة مختلفة سواء في تركيا أو السعودية، مع ما تحمله هذه الخيارات من أبعاد فنية ومالية.

ويبقى القرار النهائي مرهونًا برؤية اللاعب وخططه المستقبلية في وقت يترقب فيه الجميع الوجهة القادمة لأحد أبرز نجوم الكرة العالمية.