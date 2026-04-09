مجتبى خامنئي: إيران ستنقل إدارة مضيق هرمز إلى مرحلة جديدة.. وشعبنا انتصر
حادثة صادمة.. غضب واسع في السودان بعد نبش قبر الشيخ محمد أحمد الفكي
العبور مقابل العملات المشفرة.. كيف يمكن لـ إيران تحصيل رسوم مضيق هرمز بالبيتكوين؟
بعد سريان قرار وقف إطلاق النار.. الذهب يستقر عند 7220 جنيهًا
الهلال الأحمر: 160 قافلة مساعدات ضمن قوافل زاد العزة من مصر إلى غزة
ترامب : متفائل باقتراب اتفاق السلام مع إيران
سعر الدولار اليوم في مصر 9 أبريل 2026.. تراجع بالبنوك
الزراعة تشن حملات تفتيشية موسعة لمنع نحر البتلو لحماية الثروة الحيوانية
بعد سريان قرار وقف إطلاق النار.. سعر العملات العربية مساء اليوم.. الريال السعودي والدينار الكويتي في البنوك
إرسال عينة المخدرات المضبوطة مع صانعة محتوى بالجيزة للمعمل الجنائي
سلسلة زلازل المحيط الأطلسي تثير ذعر الولايات المتحدة.. ماذا سيحدث؟
شمال إسرائيل تحت النار .. المقاومة اللبنانية تقصف دولة الاحتلال بـ 60 صاروخًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد صلاح.. سباق أوروبي وخليجي مشتعل على مستقبل النجم المصري

منتصر الرفاعي

 

يواصل مستقبل النجم المصري محمد صلاح إثارة الجدل في الأوساط الكروية، في ظل اهتمام متزايد من عدة أندية أوروبية وخليجية مع اقتراب اللاعب من مرحلة عمرية تجعل قراراته القادمة حاسمة في مسيرته.

باريس سان جيرمان.. الوجهة الأوروبية الأنسب؟

يبرز نادي باريس سان جيرمان كأحد أبرز الخيارات المطروحة لضم محمد صلاح خاصة في ظل المشروع الرياضي الطموح الذي ينتهجه النادي الفرنسي وسعيه الدائم للتعاقد مع نجوم من الطراز العالمي.

وينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها مناسبة للنجم المصري في هذه المرحلة حيث تمنحه فرصة الاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى في البطولات الأوروبية الكبرى.

جالطة سراي يدخل على الخط بصفقة مزدوجة

من ناحية أخرى أبدى نادي جالطة سراي التركي اهتماما كبيرا بضم محمد صلاح في صفقة قد تكون مزدوجة إلى جانب النجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول.

وتعكس هذه الخطوة رغبة النادي التركي في إبرام صفقة قوية تعزز صفوفه بعناصر من العيار الثقيل، قادرة على إحداث الفارق محليًا وقاريًا.

الدوري السعودي.. إغراءات مالية لا تتوقف

في المقابل، تواصل أندية الدوري السعودي للمحترفين مطاردة محمد صلاح مستفيدة من القوة المالية الكبيرة التي أصبحت تميزها خلال السنوات الأخيرة.

وتسعى أندية الدوري السعودي إلى استقطاب النجوم العالميين ويأتي محمد صلاح على رأس قائمة الأسماء المرغوبة، في ظل ما يمثله من قيمة فنية وتسويقية ضخمة.

بين الطموح الرياضي والإغراء المالي

يجد محمد صلاح نفسه أمام مفترق طرق حقيقي، بين الاستمرار في المنافسة الأوروبية على أعلى مستوى، أو خوض تجربة جديدة في بيئة مختلفة سواء في تركيا أو السعودية، مع ما تحمله هذه الخيارات من أبعاد فنية ومالية.

ويبقى القرار النهائي مرهونًا برؤية اللاعب وخططه المستقبلية في وقت يترقب فيه الجميع الوجهة القادمة لأحد أبرز نجوم الكرة العالمية.

المتهم

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

سعر الذهب

800 جنيه| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

وزير التربية والتعليم

حقيقة خصم درجتين ونصف لطلاب المدارس عن كل يوم غياب|توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس

بدر عبد العاطي ونواف سلام

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

ميدو

12 أبريل .. نظر تجديد حبس نجل ميدو في حيازة المخدرات

اجتماع الوزراء

رئيس الوزراء: تعديل مواعيد غلق المحلات لتمتد للساعة 11 مساء حتى يوم 27 أبريل

أسامة الجوهري

الجوهري مشرفًا عامًا على مكتب رئيس الوزراء | خاص

ترشيحاتنا

صيغ الصلاة على النبي

أفضل صيغ الصلاة على النبي وفضائلها وأوقاتها.. رددها تقضي الحوائج المستحيلة

صوم المريض

حكم الصلاة والصوم للمريض مرضًا يؤثر على قدرته وحركته .. الإفتاء توضح

دعاء تيسير الزواج

دعاء تيسير الزواج .. رددي 8 كلمات تغيّر حالك وشاهدي الفرج السريع

بالصور

السمنة تسبب أنواعاً أخطر أنواع السرطان.. احرص على فقدان الوزن

السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان
السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان
السمنة ثاني أكبر سبب للإصابة بالسرطان

العاشر من رمضان يرفع درجة الاستعداد بحديقة الكفراوي لاستقبال المحتفلين بشم النسيم | صور

حديقة الكفراوي
حديقة الكفراوي
حديقة الكفراوي

انقطاع النفس أثناء النوم يزيد خطر النوبات القلبية والوفاة بنسبة 71%

انقطاع النفس أثناء النوم
انقطاع النفس أثناء النوم
انقطاع النفس أثناء النوم

موجود فى كل بيت .. نوع خضار غير متوقع يحمى من 15 مرضًا

الخضروات
الخضروات
الخضروات

فيديو

حمادة هلال

مقدرش أبعد عن الفن.. حمادة هلال يكشف موقفه من حذف أغانيه بعد وفاته

واقعة كوبري المظلات

حادث غامض أعلى كوبري بشبرا .. والداخلية تحسم الجدل

واقعة قاصرات المنوفية

مأساة بالمنوفية.. عم يستغل بنات شقيقة داخل منزل العائلة

المزيد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

المزيد