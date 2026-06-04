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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صندوق الإدمان يشكر الشركة المتحدة لتقديم أعمال درامية تعزز الوعي المجتمعي

اجتماع صندوق المخدرات
اجتماع صندوق المخدرات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

توجه مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، خلال اجتماع المجلس لاستعراض جهود الصندوق خلال العام المالي 2025/2026، واعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للصندوق فى ضوء قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تنظيم صندوق مكافحة الإدمان بأن يكون هيئة عامة خدمية تتبع مجلس الوزراء فضلا عن اعتماد خطة العمل للعام المقبل بحضور  الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق  بالشكر للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، على دورها في المساهمة في حملات التوعية وحماية الشباب من تعاطى المواد المخدرة وحث مرضى الإدمان على التقدم للعلاج المجاني من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والجهات الشريكة مع الخط الساخن رقم "16023" وهو ما ظهر في الأعمال الدرامية للشركة المتحدة خلال شهر رمضان 2026، فضلا عن إبراز خطورة المواد المخدرة الأمر الذي يساهم في وقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، فضلا عن تراجع نسبة مشاهد التعاطي إلى 0.4% بعدما كانت 4% عام 2017 ،كما انخفضت مشاهد التدخين وعدم ظهور أي مشاهد تدخين وتعاطى للأطفال.
وشهد حضور الاجتماع  اللواء طبيب إيهاب الباز مستشار الطب النفسي القوات  المسلحة، والمستشارة سالي الصعيدي مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة، والدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية ،والكاتب الصحفي مدحت وهبه المستشار الإعلامى  لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ،وممثل من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ويحيى إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة المالية والدكتورة أميرة زكى ممثل وزارة التعليم العالي ، وأعضاء مجلس الإدارة وقيادات الصندوق ،وممثلي الوزارات والجهات المعنية.

رئيس الجمهورية مكافحة وعلاج الإدمان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الإدمان وزيرة التضامن

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