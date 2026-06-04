العاهل الأردني يفتتح مشاريع استراتيجية لتعزيز إنتاج البوتاس

قالت ربى آغا، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من عمان، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني افتتح مشروعين استراتيجيين لشركة البوتاس العربية، و3 مشاريع لشركة برومين الأردن في الغور الصافي، بقيمة استثمارية تتجاوز 140 مليون دينار أردني.

وأضافت خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن مشاريع شركة البوتاس شملت توسعة الملاحات الشمسية، وإنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية والبخار الجديدة، بقيمة استثمارية بلغت 75 مليون دينار أردني، وذلك بهدف زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية وتأمين طاقة متجددة ومستدامة.

ولفتت إلى أن الملك شدد على أهمية شركة البوتاس في دعم الاقتصاد الأردني وتعزيز دوره، لما تشكله من ثروة طبيعية مهمة يمتلكها الأردن، فمادة البوتاس تدخل في العديد من الصناعات، أبرزها صناعة الأسمدة الزراعية، حيث تُسهم في تحسين جودة التربة وزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية، كما تدخل في صناعة المنظفات والزجاج.

أما بالنسبة لشركة برومين الأردن، فقد أطلقت مشروع "نيبو" بقيمة 40 مليون دينار أردني، إضافة إلى مشروعي "لافا" و"النسر" بقيمة 28 مليون دينار و400 ألف دينار.

وتعمل هذه المشاريع على دعم الاقتصاد الأردني وزيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى تطوير الصناعات القائمة على مادة البروم، والتي تدخل في الصناعات البترولية والغذائية.