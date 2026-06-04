قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: حوافز خاصة لتشجيع المواطنين والمصانع على استخدام طاقة المتجددة
رئيس الوزراء: مواقف مصر راسخة لإقرار السلم والأمن في المنطقة ووقف الصراعات
علاء الدين تحصد المركز الثاني في جائزة يحيى زهران للإخراج الصحفي
رئيس الوزراء يكشف موعد تحويل الدعم من عيني لنقدي ونظام تقسيم الشرائح
مدبولي: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تؤكد الثقة في صلابة الاقتصاد المصري
ردا على المفاوضات.. حزب الله يهدد بتخريب لبنان وعدم استقراره وإحداث الفتنة
لبنان.. حزب الله: نتيجة المفاوضات المباشرة العبثية والمذلة للبنان مرفوضة جملة وتفصيلا
مدبولي: الدولة تواجه تحديًا في الطاقة.. وتسريع مشروعات الكهرباء المتجددة
كارولين عزمي تسخر من بورتريه رسمه لها معجب: ابقى ارميه
الجيش الإسرائيلي: نتنياهو تحفظ على مقترح لتوسيع العملية البرية في لبنان تحت ضغوط أمريكية
مدبولي: التوسع في إنتاج أدوية السرطان وتوطين المواد الخام الدوائية لأول مرة بمصر
طعنة غادرة قبل الامتحان .. طالب حقوق بورسعيد خرج من البيت وما رجعش.. والدته : كان سندي الوحيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقيب الصحفيين ينهى أزمة المصرى اليوم مع القاهرة 24

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أصدر نقيب الصحفيين خالد البلشى بيانا حول أزمة جريدة المصري اليوم وموقع القاهرة 24 موضحا أنه في إطار حرص النقابة على حل الخلافات بين الزملاء بالطرق الودية، إنفاذاً لنص المادة ٤٨ من قانون النقابة التي تنص على أن "مجلس النقابة يختص بتسوية المنازعات المهنية التي تنشأ بين أعضاء النقابة ويكون قرارها ملزما للأطراف المتنازعة"، وفي إطار الحفاظ على البيت الصحفي.

 تقدم نقيب الصحفيين بجهود وساطة أمس لحل خلاف نشب بين موقعي "المصري اليوم" و"القاهرة 24".

و أسفرت هذه الجهود عن استجابة الزميل علاء الغطريفي، رئيس تحرير "المصري اليوم"، وقيامه بسحب الشكوى التي تقدمت بها المؤسسة ضد موقع "القاهرة 24" لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك تقديرًا لدور النقابة وحرصًا على وحدة الصف الصحفي.

كما تجدر الإشارة إلى أن الزميل محمود المملوك رئيس تحرير "القاهرة 24" كان قد بادر بالاستجابة لتدخل النقابة أمس، وقام بحذف منشور كان يتضمن محادثة شخصية تتعلق بالواقعة.

وتتقدم النقابة بالشكر للزملاء في الموقعين على استجابتهم السريعة، وتؤكد على أهمية حل أي خلافات داخل البيت الصحفي، ووقف أي ملاسنات، والالتزام بالمعايير المهنية، وبنصوص ميثاق الشرف الصحفي، وبنصوص قانون النقابة التي تنظم العلاقة بين الزملاء بما يحفظ الحقوق وينأى بالنقاشات عن المسارات غير المهنية.

وفي هذا السياق، يعلن النقيب عن عزمه طرح مبادرة على مجلس النقابة لتشكيل لجنة داخل النقابة تتولى تلقي الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق النشر، على أن تختص بالبت في هذه الشكاوى في أسرع وقت ممكن، بما يحمي حقوق الزملاء ويضبط الأداء المهني.

ويوجه نقيب الصحفيين الشكر للزميل علاء الغطريفي، رئيس تحرير "المصري اليوم"، على سرعة استجابته لتدخل النقابة، وتأكيده خلال لقائه بالنقيب على ضرورة اعلاء دور النقابة في حل اي نزاعات قادمة بوصفها بيت الصحفيين، مما يعكس روح المسؤولية والحرص على العلاقات المهنية داخل الأسرة الصحفية.

نقيب الصحفيين خالد البلشى جريدة المصري اليوم القاهرة 24

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

ضبط مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية بعد واقعة فيديو ولية الأمر

توروب

بعد 8 ساعات داخل الأهلي.. توروب يغادر الجزيرة عقب توقيع التسوية

سقوط اللودر أثناء عملية الانقاذ

كارثة إنقاذ تتحول لمأساة.. سقوط لودر خلال رفع سيارة من مياه الترعة بدمياط

الاهلي والزمالك

الأهلي يترقب.. أمير هشام يكشف مفاجأة عن وقف القيد التأديبي للزمالك

الدواجن

عاودت الارتفاع .. أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس بالأسواق

الباحثة

8 بنات يحملن الدكتوراه.. باحثة تروي قصة أم صنعت معجزة تعليمية

خضراوات

الطماطم تنخفض مجددًا.. تعرف على أسعار الخضراوات اليوم بالأسواق

توروب

رسميًا.. شوبير يعلن انتهاء علاقة توروب بالأهلي وتوقيع المخالصات

ترشيحاتنا

كيف انتهت رحلة البحث عن الشاب محمد أبو ضيف تحت الأنقاض؟

10 ساعات من المحاولات.. كيف انتهت رحلة البحث عن الشاب محمد أبو ضيف تحت الأنقاض؟

فتاوى

فتاوى| 10 خطوات تجلب الخشوع في الصلاة.. حكم ترك العقيقة للمستطيع وهل يأثم من يؤخرها؟.. هل تعني الحرية أن يفعل الإنسان ما يشاء؟

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد سير امتحانات الفصل الثاني للشهادة الإعدادية في يومها الأول | صور

بالصور

علامة يظنها الكثيرون بسيطة.. خبير يحذر من عرض قد يكشف مرضا عصبيا قبل سنوات من تشخيصه

أعراض تشير إلى مرض باركنسون
أعراض تشير إلى مرض باركنسون
أعراض تشير إلى مرض باركنسون

هل تسبب التكنولوجيا والسوشيال ميديا في الإصابة باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD لدى الأطفال؟.. خبراء يوضحون

هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟
هل يسبب وقت الشاشة الطويل الإصابة بـ ADHD؟

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية
وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

طريقة عمل خبز بالثوم.. المقادير والطريقة

طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم
طريقة عمل خبز بالثوم

فيديو

زوجة عمر مرموش

من هي جيلان الجباس؟ ..زوجة عمر مرموش تخطف الأنظار بعد عقد القران

اختفاء عالمة أمريكية

بعد عام من انقطاع أخبارها.. كشف لغز اختفاء عاملة نووية أمريكية في غابة بنيو مكسيكو

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية بالأكاديمية العسكرية المصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد