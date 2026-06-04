نقيب الصحفيين ينهى أزمة المصرى اليوم مع القاهرة 24

أصدر نقيب الصحفيين خالد البلشى بيانا حول أزمة جريدة المصري اليوم وموقع القاهرة 24 موضحا أنه في إطار حرص النقابة على حل الخلافات بين الزملاء بالطرق الودية، إنفاذاً لنص المادة ٤٨ من قانون النقابة التي تنص على أن "مجلس النقابة يختص بتسوية المنازعات المهنية التي تنشأ بين أعضاء النقابة ويكون قرارها ملزما للأطراف المتنازعة"، وفي إطار الحفاظ على البيت الصحفي.

تقدم نقيب الصحفيين بجهود وساطة أمس لحل خلاف نشب بين موقعي "المصري اليوم" و"القاهرة 24".

و أسفرت هذه الجهود عن استجابة الزميل علاء الغطريفي، رئيس تحرير "المصري اليوم"، وقيامه بسحب الشكوى التي تقدمت بها المؤسسة ضد موقع "القاهرة 24" لدى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وذلك تقديرًا لدور النقابة وحرصًا على وحدة الصف الصحفي.

كما تجدر الإشارة إلى أن الزميل محمود المملوك رئيس تحرير "القاهرة 24" كان قد بادر بالاستجابة لتدخل النقابة أمس، وقام بحذف منشور كان يتضمن محادثة شخصية تتعلق بالواقعة.

وتتقدم النقابة بالشكر للزملاء في الموقعين على استجابتهم السريعة، وتؤكد على أهمية حل أي خلافات داخل البيت الصحفي، ووقف أي ملاسنات، والالتزام بالمعايير المهنية، وبنصوص ميثاق الشرف الصحفي، وبنصوص قانون النقابة التي تنظم العلاقة بين الزملاء بما يحفظ الحقوق وينأى بالنقاشات عن المسارات غير المهنية.

وفي هذا السياق، يعلن النقيب عن عزمه طرح مبادرة على مجلس النقابة لتشكيل لجنة داخل النقابة تتولى تلقي الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق النشر، على أن تختص بالبت في هذه الشكاوى في أسرع وقت ممكن، بما يحمي حقوق الزملاء ويضبط الأداء المهني.

ويوجه نقيب الصحفيين الشكر للزميل علاء الغطريفي، رئيس تحرير "المصري اليوم"، على سرعة استجابته لتدخل النقابة، وتأكيده خلال لقائه بالنقيب على ضرورة اعلاء دور النقابة في حل اي نزاعات قادمة بوصفها بيت الصحفيين، مما يعكس روح المسؤولية والحرص على العلاقات المهنية داخل الأسرة الصحفية.