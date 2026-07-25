حرائق الغابات تجبر 267 ألف شخص في فرنسا وإسبانيا على إخلاء منازلهم

تواصل فرق الإطفاء في فرنسا وإسبانيا جهودها للسيطرة على حرائق الغابات، التي أجبرت نحو 267 ألف شخص على إخلاء منازلهم، فيما أعلنت السلطات الإسبانية مصرع شخص إثر حريق اندلع قرب مدينة فالنسيا بعد العثور عليه داخل سيارة في بلدة مانيسيس غربي المدينة.

وفي فرنسا، تم إجلاء 197 ألف شخص من المناطق المحيطة بمدينة بوردو، بينما عززت القوات المسلحة انتشارها بإرسال 1500 جندي لدعم فرق الإطفاء والمشاركة في عمليات الإجلاء والرعاية الطبية والإمداد اللوجستي، كما عقد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو اجتماعا حكوميا جديدا لإدارة الأزمة.

وفي إسبانيا، أجلت السلطات 70 ألف شخص من قرى تقع غرب مدريد، فيما وصف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز الوضع بأنه "معقد" رغم انخفاض درجات الحرارة.